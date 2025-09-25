https://ria.ru/20250925/lyulin-2044342011.html

Спикер нижегородского парламента Люлин призвал учить водить автобусы в СПО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин обозначил шаги по ликвидации нехватки водителей общественного транспорта, среди которых меры по повышению престижа профессии и возможность привлечения к работе выпускников колледжей. Депутаты регионального парламента на заседании в четверг приняли обращение к председателю правительства России Михаилу Мишустину, цель которого – решить вопрос нехватки водителей автобусов на регулярных пассажирских маршрутах по всей стране, в том числе и в Нижегородской области. Как показал анализ, проведенный региональным парламентом, ситуация с кадрами в сфере пассажирских перевозок неутешительна. Только в Нижегородской области потребность в водителях автобусов составляет порядка полутора тысяч. При этом водительский состав пассажирских транспортных предприятий стремительно стареет. "Проблема нехватки водителей автобусов влияет на устойчивую работу общественного транспорта. Наше обращение – это конкретный план действий на федеральном уровне, направленный на создание системы подготовки молодых квалифицированных кадров через колледжи и техникумы, снятие избыточных барьеров для вхождения в профессию. Мы рассчитываем на поддержку правительства в решении этого критически важного для всех регионов вопроса", – заявил Люлин. В частности, парламентарии предложили комплекс системных мер на федеральном уровне: ввести профессию "Водитель автобуса" в перечень профессий среднего профессионального образования (СПО) и в общероссийский классификатор профессий, а также разработать и утвердить федеральный государственный образовательный стандарт по этой профессии, который даст выпускникам колледжей право управлять автобусами категорий "D" и "DE". Парламентарии считают, что выпускники колледжей, прошедшие полноценную подготовку по программе СПО, должны иметь право управлять автобусами сразу после получения диплома. По их мнению, это станет мощным стимулом для молодежи и позволит использовать механизм целевого обучения, гарантирующий работу выпускников на пассажирских автотранспортных предприятиях на срок не менее трех лет. "Принятие этих мер позволит готовить квалифицированных водителей автобусов в системе доступного СПО, повысит престиж профессии и в конечном итоге обеспечит жителей регионов надежным и безопасным общественным транспортом", – отметил председатель комитета регионального парламента по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

