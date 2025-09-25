Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко пообещал передать Путину "весточки" от американцев - РИА Новости, 25.09.2025
20:21 25.09.2025
Лукашенко пообещал передать Путину "весточки" от американцев
Лукашенко пообещал передать Путину "весточки" от американцев - РИА Новости, 25.09.2025
Лукашенко пообещал передать Путину "весточки" от американцев
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после участия в Глобальном атомном форуме в Москве сообщил журналистам, что в пятницу на переговорах передаст... РИА Новости, 25.09.2025
в мире
белоруссия
москва
россия
александр лукашенко
владимир путин
МИНСК, 25 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после участия в Глобальном атомном форуме в Москве сообщил журналистам, что в пятницу на переговорах передаст президенту России Владимиру Путину "все весточки" и сообщения, в том числе от американцев. Фрагмент ответов Лукашенко на вопросы опубликовал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого". Журналисты спросили у белорусского лидера, планирует ли он передать какое-то сообщение от представителей США своему российскому коллеге во время личной встречи. "Я ему завтра передам все весточки и сообщения. Тем более, это такой большой блок для обсуждения наших вопросов общих. Там мы обсудим предложения некоторые", - сказал Лукашенко. На уточняющий вопрос, будут ли сообщения от американцев, Лукашенко ответил: "И от американцев". "Накопилось много вопросов. Завтра я вам смогу об этом сказать", - сообщил он. Пресс-служба белорусского президента сообщила, что в ходе визита планируется двусторонняя встреча Лукашенко с Путиным. Главы государств сверят часы по наиболее актуальным вопросам развития белорусско-российских отношений, обсудят обстановку в регионе и международную повестку.
белоруссия
москва
россия
в мире, белоруссия, москва, россия, александр лукашенко, владимир путин
В мире, Белоруссия, Москва, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко пообещал передать Путину "весточки" от американцев

Лукашенко заявил, что в пятницу передаст Путину весточки и от американцев тоже

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 25 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после участия в Глобальном атомном форуме в Москве сообщил журналистам, что в пятницу на переговорах передаст президенту России Владимиру Путину "все весточки" и сообщения, в том числе от американцев.
Фрагмент ответов Лукашенко на вопросы опубликовал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого".
Лукашенко заявил, что "Орешник" в пути в Белоруссию
Вчера, 19:08
Лукашенко заявил, что "Орешник" в пути в Белоруссию
Вчера, 19:08
Журналисты спросили у белорусского лидера, планирует ли он передать какое-то сообщение от представителей США своему российскому коллеге во время личной встречи.
"Я ему завтра передам все весточки и сообщения. Тем более, это такой большой блок для обсуждения наших вопросов общих. Там мы обсудим предложения некоторые", - сказал Лукашенко.
На уточняющий вопрос, будут ли сообщения от американцев, Лукашенко ответил: "И от американцев".
"Накопилось много вопросов. Завтра я вам смогу об этом сказать", - сообщил он.
Пресс-служба белорусского президента сообщила, что в ходе визита планируется двусторонняя встреча Лукашенко с Путиным. Главы государств сверят часы по наиболее актуальным вопросам развития белорусско-российских отношений, обсудят обстановку в регионе и международную повестку.
Лукашенко рассказал, кто будет строить вторую АЭС в Белоруссии
Вчера, 17:38
Лукашенко рассказал, кто будет строить вторую АЭС в Белоруссии
Вчера, 17:38
 
В миреБелоруссияМоскваРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
