Лукашенко пообещал передать Путину "весточки" от американцев

МИНСК, 25 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после участия в Глобальном атомном форуме в Москве сообщил журналистам, что в пятницу на переговорах передаст президенту России Владимиру Путину "все весточки" и сообщения, в том числе от американцев. Фрагмент ответов Лукашенко на вопросы опубликовал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого". Журналисты спросили у белорусского лидера, планирует ли он передать какое-то сообщение от представителей США своему российскому коллеге во время личной встречи. "Я ему завтра передам все весточки и сообщения. Тем более, это такой большой блок для обсуждения наших вопросов общих. Там мы обсудим предложения некоторые", - сказал Лукашенко. На уточняющий вопрос, будут ли сообщения от американцев, Лукашенко ответил: "И от американцев". "Накопилось много вопросов. Завтра я вам смогу об этом сказать", - сообщил он. Пресс-служба белорусского президента сообщила, что в ходе визита планируется двусторонняя встреча Лукашенко с Путиным. Главы государств сверят часы по наиболее актуальным вопросам развития белорусско-российских отношений, обсудят обстановку в регионе и международную повестку.

