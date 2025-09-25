https://ria.ru/20250925/lukashenko-2044400596.html
Трамп поддержит инициативу Путина по ДСНВ, считает Лукашенко
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поддержит инициативу президента России Владимира Путина по ДСНВ, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Если он искренен в этом стремлении, он обязательно поддержит эту инициативу. Я почему-то уверен, что он поддержит", - сказал Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов.
