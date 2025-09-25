Рейтинг@Mail.ru
Трамп поддержит инициативу Путина по ДСНВ, считает Лукашенко - РИА Новости, 25.09.2025
19:09 25.09.2025
Трамп поддержит инициативу Путина по ДСНВ, считает Лукашенко
Трамп поддержит инициативу Путина по ДСНВ, считает Лукашенко
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поддержит инициативу президента России Владимира Путина по ДСНВ, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Если он искренен в этом стремлении, он обязательно поддержит эту инициативу. Я почему-то уверен, что он поддержит", - сказал Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов.
Трамп поддержит инициативу Путина по ДСНВ, считает Лукашенко

Лукашенко уверен, что Трамп поддержит инициативу Путина по ДСНВ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поддержит инициативу президента России Владимира Путина по ДСНВ, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Если он искренен в этом стремлении, он обязательно поддержит эту инициативу. Я почему-то уверен, что он поддержит", - сказал Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов.
Трамп ознакомился с предложением Путина о ДСНВ
22 сентября, 20:42
 
