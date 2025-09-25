https://ria.ru/20250925/lukashenko-2044400288.html
Лукашенко заявил, что "Орешник" в пути в Белоруссию
Лукашенко заявил, что "Орешник" в пути в Белоруссию - РИА Новости, 25.09.2025
Лукашенко заявил, что "Орешник" в пути в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что комплекс "Орешник" находится уже в пути в Белоруссию. РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что комплекс "Орешник" находится уже в пути в Белоруссию."Уже в пути, все будет нормально", - сказал Лукашенко журналистам, отвечая на вопрос о размещении комплекса на территории Белоруссии.
