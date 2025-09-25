Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил, что "Орешник" в пути в Белоруссию
19:08 25.09.2025 (обновлено: 19:11 25.09.2025)
Лукашенко заявил, что "Орешник" в пути в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что комплекс "Орешник" находится уже в пути в Белоруссию.
белоруссия
александр лукашенко
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что комплекс "Орешник" находится уже в пути в Белоруссию."Уже в пути, все будет нормально", - сказал Лукашенко журналистам, отвечая на вопрос о размещении комплекса на территории Белоруссии.
белоруссия, александр лукашенко
Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что "Орешник" в пути в Белоруссию

Лукашенко: "Орешник" по плану направляется в Белоруссию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко на пленарном заседании международного форума "Мировая атомная неделя" на ВДНХ
Александр Лукашенко на пленарном заседании международного форума "Мировая атомная неделя" на ВДНХ
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что комплекс "Орешник" находится уже в пути в Белоруссию.
"Уже в пути, все будет нормально", - сказал Лукашенко журналистам, отвечая на вопрос о размещении комплекса на территории Белоруссии.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
У России есть не только "Орешник", заявил Рябков
10 августа, 12:46
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала