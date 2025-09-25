https://ria.ru/20250925/lukashenko-2044368104.html
Лукашенко рассказал, кто будет строить вторую АЭС в Белоруссии
Лукашенко рассказал, кто будет строить вторую АЭС в Белоруссии
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил в четверг, что у него нет вопросов, кто будет строить вторую АЭС в Белоруссии – это Россия. РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил в четверг, что у него нет вопросов, кто будет строить вторую АЭС в Белоруссии – это Россия. "У нас нет вопросов кто будет строить эту станцию. Мы будем ее строить вместе с россиянами, потому что они научили нас это делать", - сказал Лукашенко на Глобальном атомном форуме в Москве. Он сообщил перед этим, что в пятницу они с российским президентом Владимиром Путиным решат вопрос строительства второй АЭС в Белоруссии.
