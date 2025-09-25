Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко и Путин решат вопрос о строительстве второй АЭС в Белоруссии
17:36 25.09.2025 (обновлено: 18:14 25.09.2025)
Лукашенко и Путин решат вопрос о строительстве второй АЭС в Белоруссии
Лукашенко и Путин решат вопрос о строительстве второй АЭС в Белоруссии - РИА Новости, 25.09.2025
Лукашенко и Путин решат вопрос о строительстве второй АЭС в Белоруссии
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в пятницу они с российским президентом Владимиром Путиным решат вопрос о строительстве второй АЭС в... РИА Новости, 25.09.2025
экономика
белоруссия
москва
александр лукашенко
владимир путин
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в пятницу они с российским президентом Владимиром Путиным решат вопрос о строительстве второй АЭС в Белоруссии. "Мы вместе создали атомную станцию, реализовав самый продвинутый проект. Скажу откровенно, мы с Владимиром Владимировичем завтра посоветуемся, поговорим и примем решение о строительстве второй атомной станции в Республике Беларусь", - сказал Лукашенко на Глобальном атомном форуме в Москве.
экономика, белоруссия, москва, александр лукашенко, владимир путин
Экономика, Белоруссия, Москва, Александр Лукашенко, Владимир Путин
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в пятницу они с российским президентом Владимиром Путиным решат вопрос о строительстве второй АЭС в Белоруссии.
"Мы вместе создали атомную станцию, реализовав самый продвинутый проект. Скажу откровенно, мы с Владимиром Владимировичем завтра посоветуемся, поговорим и примем решение о строительстве второй атомной станции в Республике Беларусь", - сказал Лукашенко на Глобальном атомном форуме в Москве.
