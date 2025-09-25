https://ria.ru/20250925/lukashenko-2044367181.html
Лукашенко и Путин решат вопрос о строительстве второй АЭС в Белоруссии
Лукашенко и Путин решат вопрос о строительстве второй АЭС в Белоруссии
2025-09-25T17:36:00+03:00
2025-09-25T17:36:00+03:00
2025-09-25T18:14:00+03:00
экономика
белоруссия
москва
александр лукашенко
владимир путин
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в пятницу они с российским президентом Владимиром Путиным решат вопрос о строительстве второй АЭС в Белоруссии. "Мы вместе создали атомную станцию, реализовав самый продвинутый проект. Скажу откровенно, мы с Владимиром Владимировичем завтра посоветуемся, поговорим и примем решение о строительстве второй атомной станции в Республике Беларусь", - сказал Лукашенко на Глобальном атомном форуме в Москве.
