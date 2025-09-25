https://ria.ru/20250925/lukashenko-2044356466.html

Белоруссия готова участвовать в строительстве АЭС в других странах

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова участвовать в реализации проектов строительства АЭС в других странах, включая Армению.

2025-09-25

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова участвовать в реализации проектов строительства АЭС в других странах, включая Армению."Готовы действовать и дальше, не только в Беларуси, но и на международной арене, помогая строить станции. Мы умеем уже делать все... Мы не можем только реактор сварить, сделать его. Это уже ваши (России – ред.) компетенции ... Остальное мы уже научились делать. Готовы реализовывать во всех наших странах-партнерах. И тех (странах – ред.), кто еще думает, какую станцию построить", - сказал Лукашенко в четверг в ходе Глобального атомного форума в Москве.Президент Белоруссии добавил, что качество станций россияне и белорусы гарантируют. "Да, Никол Воваевич (премьер Армении Пашинян – ред.), если нужно, обращайтесь. Если президент (России – ред.) одобрит, мы готовы приступать",- добавил он.Белоруссия реализовывала в городе Островце Гродненской области проект по строительству атомной электростанции с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи МВт. Первый энергоблок БелАЭС впервые был включен в объединенную энергосистему страны 3 ноября 2020 года, а введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Пресс-служба минэнерго сообщила 1 ноября 2023 года, что подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию второго энергоблока. В реализации проекта были широко задействованы белорусские компании. Белоруссия неоднократно предлагала задействовать их услуги при реализации "Росатомом" проектов строительства АЭС в третьих странах.

2025

