Россия открыто делится новыми технологиями, заявил Лукашенко

Лукашенко: РФ в отличие от других стран открыто делится новыми технологиями
Владимир Путин и главы иностранных делегаций – участники Глобального атомного форума в павильоне "Атом" на ВДНХ
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия, в отличие от ряда других государств, открыто делится новыми технологиями с партнерами, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"С подачи России мы говорим о мирном атоме. Мы собрались на форум, где Россия делится своим опытом. Назовите еще другие страны, которые обладают подобными технологиями и которые вот так открыто, честно завили бы: "Приходите, смотрите". Самые передовые технологии, которыми в открытую не делятся, поверьте мне, опытному политику", - сказал Лукашенко в четверг в ходе Глобального атомного форума.
"И я знаю практически все страны, которые занимаются подобными вещами. В некоторых бывал. Но вот так в открытую, в сложные времена, заявить: "Приходите, мы будем с вами сотрудничать. И мы вас научим". Такой страны (помимо России – ред.), я не знаю", - подчеркнул Лукашенко. Он добавил, что у России от партнеров нет секретов "в самой секретной отрасли".