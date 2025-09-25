Рейтинг@Mail.ru
Россия открыто делится новыми технологиями, заявил Лукашенко
17:14 25.09.2025 (обновлено: 18:18 25.09.2025)
Россия открыто делится новыми технологиями, заявил Лукашенко
Россия открыто делится новыми технологиями, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.09.2025
Россия открыто делится новыми технологиями, заявил Лукашенко
Россия, в отличие от ряда других государств, открыто делится новыми технологиями с партнерами, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия, в отличие от ряда других государств, открыто делится новыми технологиями с партнерами, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."С подачи России мы говорим о мирном атоме. Мы собрались на форум, где Россия делится своим опытом. Назовите еще другие страны, которые обладают подобными технологиями и которые вот так открыто, честно завили бы: "Приходите, смотрите". Самые передовые технологии, которыми в открытую не делятся, поверьте мне, опытному политику", - сказал Лукашенко в четверг в ходе Глобального атомного форума."И я знаю практически все страны, которые занимаются подобными вещами. В некоторых бывал. Но вот так в открытую, в сложные времена, заявить: "Приходите, мы будем с вами сотрудничать. И мы вас научим". Такой страны (помимо России – ред.), я не знаю", - подчеркнул Лукашенко. Он добавил, что у России от партнеров нет секретов "в самой секретной отрасли".
Россия открыто делится новыми технологиями, заявил Лукашенко

Лукашенко: РФ в отличие от других стран открыто делится новыми технологиями

© Фото : Пресс-служба президента РоссииВладимир Путин и главы иностранных делегаций – участники Глобального атомного форума в павильоне "Атом" на ВДНХ
Владимир Путин и главы иностранных делегаций – участники Глобального атомного форума в павильоне "Атом" на ВДНХ
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия, в отличие от ряда других государств, открыто делится новыми технологиями с партнерами, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"С подачи России мы говорим о мирном атоме. Мы собрались на форум, где Россия делится своим опытом. Назовите еще другие страны, которые обладают подобными технологиями и которые вот так открыто, честно завили бы: "Приходите, смотрите". Самые передовые технологии, которыми в открытую не делятся, поверьте мне, опытному политику", - сказал Лукашенко в четверг в ходе Глобального атомного форума.
"И я знаю практически все страны, которые занимаются подобными вещами. В некоторых бывал. Но вот так в открытую, в сложные времена, заявить: "Приходите, мы будем с вами сотрудничать. И мы вас научим". Такой страны (помимо России – ред.), я не знаю", - подчеркнул Лукашенко. Он добавил, что у России от партнеров нет секретов "в самой секретной отрасли".
Александр Лукашенко на пленарном заседании международного форума Мировая атомная неделя на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Лукашенко рассказал, кто будет строить вторую АЭС в Белоруссии
