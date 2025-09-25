https://ria.ru/20250925/lukashenko-2044334738.html
Лукашенко прибыл на ВДНХ, где проходит Мировая атомная неделя
2025-09-25T16:33:00+03:00
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на ВДНХ, где примет участие в Глобальном атомном форуме в рамках "Мировой атомной недели", передает корреспондент РИА НовостиЛукашенко в сопровождении посла Белоруссии в Москве Александра Рогожника, представителей дипмиссии и сотрудников безопасности направился от павильона Республики Беларусь в сторону места проведения пленарного заседания.Международный форум "Мировая атомная неделя" (World Atomic Week), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября на ВДНХ в Москве. Форум станет крупнейшей межнациональной площадкой, которая соберет представителей стран, развивающих атомные программы, государственных структур, крупных компаний, общественных организаций, профессиональных атомщиков, ученых и бизнесменов.
