Лукашенко прибыл на ВДНХ, где проходит Мировая атомная неделя
16:33 25.09.2025 (обновлено: 16:35 25.09.2025)
Лукашенко прибыл на ВДНХ, где проходит Мировая атомная неделя
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на ВДНХ, где примет участие в Глобальном атомном форуме в рамках "Мировой атомной недели", передает корреспондент РИА НовостиЛукашенко в сопровождении посла Белоруссии в Москве Александра Рогожника, представителей дипмиссии и сотрудников безопасности направился от павильона Республики Беларусь в сторону места проведения пленарного заседания.Международный форум "Мировая атомная неделя" (World Atomic Week), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября на ВДНХ в Москве. Форум станет крупнейшей межнациональной площадкой, которая соберет представителей стран, развивающих атомные программы, государственных структур, крупных компаний, общественных организаций, профессиональных атомщиков, ученых и бизнесменов.
Лукашенко прибыл на ВДНХ, где проходит Мировая атомная неделя

Церемония открытия международного форума "Мировая атомная неделя" на ВДНХ
Церемония открытия международного форума "Мировая атомная неделя" на ВДНХ
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на ВДНХ, где примет участие в Глобальном атомном форуме в рамках "Мировой атомной недели", передает корреспондент РИА Новости
Лукашенко в сопровождении посла Белоруссии в Москве Александра Рогожника, представителей дипмиссии и сотрудников безопасности направился от павильона Республики Беларусь в сторону места проведения пленарного заседания.
Международный форум "Мировая атомная неделя" (World Atomic Week), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября на ВДНХ в Москве. Форум станет крупнейшей межнациональной площадкой, которая соберет представителей стран, развивающих атомные программы, государственных структур, крупных компаний, общественных организаций, профессиональных атомщиков, ученых и бизнесменов.
