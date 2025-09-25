https://ria.ru/20250925/lukashenko-2044334738.html

Лукашенко прибыл на ВДНХ, где проходит Мировая атомная неделя

Лукашенко прибыл на ВДНХ, где проходит Мировая атомная неделя - РИА Новости, 25.09.2025

Лукашенко прибыл на ВДНХ, где проходит Мировая атомная неделя

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на ВДНХ, где примет участие в Глобальном атомном форуме в рамках "Мировой атомной недели", передает... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T16:33:00+03:00

2025-09-25T16:33:00+03:00

2025-09-25T16:35:00+03:00

россия

москва

в мире

вднх

александр лукашенко

белоруссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044282512_0:299:3110:2048_1920x0_80_0_0_88e0e46054e29a76cb8d37161e880d83.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на ВДНХ, где примет участие в Глобальном атомном форуме в рамках "Мировой атомной недели", передает корреспондент РИА НовостиЛукашенко в сопровождении посла Белоруссии в Москве Александра Рогожника, представителей дипмиссии и сотрудников безопасности направился от павильона Республики Беларусь в сторону места проведения пленарного заседания.Международный форум "Мировая атомная неделя" (World Atomic Week), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября на ВДНХ в Москве. Форум станет крупнейшей межнациональной площадкой, которая соберет представителей стран, развивающих атомные программы, государственных структур, крупных компаний, общественных организаций, профессиональных атомщиков, ученых и бизнесменов.

россия

москва

белоруссия

2025

Новости

ru-RU

россия, москва, в мире, вднх, александр лукашенко, белоруссия