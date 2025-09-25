Рейтинг@Mail.ru
11:26 25.09.2025
Лукашенко прибыл в Москву
Лукашенко прибыл в Москву
белоруссия
москва
россия
александр лукашенко
владимир путин
МИНСК, 25 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву - его самолет приземлился в аэропорту "Внуково", сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". "Самолет президента Беларуси приземлился в аэропорту "Внуково", - говорится в сообщении. Лукашенко 25-26 сентября совершает рабочий визит в Россию, запланирована встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. Глава белорусского государства примет участие в Глобальном атомном форуме, который пройдет под девизом "От нового технологического уклада - к новому мировоззрению".
белоруссия
москва
россия
белоруссия, москва, россия, александр лукашенко, владимир путин
Белоруссия, Москва, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 25 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву - его самолет приземлился в аэропорту "Внуково", сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"Самолет президента Беларуси приземлился в аэропорту "Внуково", - говорится в сообщении.
Лукашенко 25-26 сентября совершает рабочий визит в Россию, запланирована встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. Глава белорусского государства примет участие в Глобальном атомном форуме, который пройдет под девизом "От нового технологического уклада - к новому мировоззрению".
БелоруссияМоскваРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
