Лихачев отметил расширение географии провокаций Киева против АЭС в России - РИА Новости, 25.09.2025
21:12 25.09.2025 (обновлено: 21:25 25.09.2025)
Лихачев отметил расширение географии провокаций Киева против АЭС в России
Лихачев отметил расширение географии провокаций Киева против АЭС в России - РИА Новости, 25.09.2025
Лихачев отметил расширение географии провокаций Киева против АЭС в России
География провокаций Киева против российских АЭС в последние недели расширяется, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 25.09.2025
киев
алексей лихачев
павел зарубин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. География провокаций Киева против российских АЭС в последние недели расширяется, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев."Последние недели особенно расширяется география этих провокаций", - сказал Лихачев журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
киев
киев, алексей лихачев, павел зарубин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Киев, Алексей Лихачев, Павел Зарубин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев отметил расширение географии провокаций Киева против АЭС в России

Лихачев: география провокаций Киева против российских АЭС расширяется

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. География провокаций Киева против российских АЭС в последние недели расширяется, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Последние недели особенно расширяется география этих провокаций", - сказал Лихачев журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС-2
Вчера, 14:49
 
Киев Алексей Лихачев Павел Зарубин Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
