Лихачев отметил расширение географии провокаций Киева против АЭС в России
Лихачев отметил расширение географии провокаций Киева против АЭС в России - РИА Новости, 25.09.2025
Лихачев отметил расширение географии провокаций Киева против АЭС в России
География провокаций Киева против российских АЭС в последние недели расширяется, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T21:12:00+03:00
2025-09-25T21:12:00+03:00
2025-09-25T21:25:00+03:00
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. География провокаций Киева против российских АЭС в последние недели расширяется, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев."Последние недели особенно расширяется география этих провокаций", - сказал Лихачев журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
киев
Новости
ru-RU
