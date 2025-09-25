https://ria.ru/20250925/lihachev-2044435396.html
Лихачев заявил, что в результате атак Киева на российские АЭС ущерба нет
Лихачев заявил, что в результате атак Киева на российские АЭС ущерба нет - РИА Новости, 25.09.2025
Лихачев заявил, что в результате атак Киева на российские АЭС ущерба нет
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что в результате атак Киева в отношении российских АЭС ущерба нет, ситуация под контролем. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T21:29:00+03:00
2025-09-25T21:29:00+03:00
2025-09-25T21:29:00+03:00
киев
алексей лихачев
павел зарубин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965361057_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_cc4f17af05811ba41346ce79b52feb0b.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что в результате атак Киева в отношении российских АЭС ущерба нет, ситуация под контролем. "Пока, слава богу, никаких ущербов нет, ситуация под контролем, но мы делаем всё, чтобы минимизировать любые отрицательные эффекты от этих атак", - сказал Лихачев журналисту Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250925/kursk-2044308350.html
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965361057_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d2aaff73e45d8a09a549a9f2310c2003.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, алексей лихачев, павел зарубин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Киев, Алексей Лихачев, Павел Зарубин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев заявил, что в результате атак Киева на российские АЭС ущерба нет
Лихачев: в результате атак Киева в отношении российских АЭС ущерба нет