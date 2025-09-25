Рейтинг@Mail.ru
25.09.2025
21:29 25.09.2025
Лихачев заявил, что в результате атак Киева на российские АЭС ущерба нет
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что в результате атак Киева в отношении российских АЭС ущерба нет, ситуация под контролем. "Пока, слава богу, никаких ущербов нет, ситуация под контролем, но мы делаем всё, чтобы минимизировать любые отрицательные эффекты от этих атак", - сказал Лихачев журналисту Павлу Зарубину.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция в Курчатове
Курская атомная электростанция в Курчатове. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что в результате атак Киева в отношении российских АЭС ущерба нет, ситуация под контролем.
"Пока, слава богу, никаких ущербов нет, ситуация под контролем, но мы делаем всё, чтобы минимизировать любые отрицательные эффекты от этих атак", - сказал Лихачев журналисту Павлу Зарубину.
Киев, Алексей Лихачев, Павел Зарубин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
