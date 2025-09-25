https://ria.ru/20250925/lavrov-2044452627.html

Лавров в ООН встретился с главами МИД островных государств Тихого океана

Россия рассчитывает на продолжение взаимодействия с островными государствами Тихого океана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.09.2025

ООН, 25 сен - РИА Новости. Россия рассчитывает на продолжение взаимодействия с островными государствами Тихого океана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Встреча Лаврова с главами МИД Вануату, Королевства Тонга, Маршалловых островов и Науру проходит на полях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. "Очень рад новой возможности встретиться в этом важном для нас формате между Россией и островными государствами Тихого океана. Этот диалоговый механизм за последние годы зарекомендовал себя весьма востребованной и эффективной площадкой обмена мнениями по направлениям двустороннего взаимодействия, так и по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня", - сказал Лавров, открывая переговоры. "Рассчитываю, что сегодняшний наш разговор также позволит опередить дальнейшие пути нашего взаимодействия", - добавил министр.В МИД РФ сообщили, что на встрече были рассмотрены перспективы развития практического сотрудничества в сферах энергетики, рыболовства, сельского хозяйства, туризма, образования."Состоялся обмен мнениями по актуальной международной тематике, включая ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире в целом. Подтвержден настрой на наращивание взаимодействия по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении МИД.

