Лавров в ООН встретился с главами МИД островных государств Тихого океана
23:55 25.09.2025 (обновлено: 00:30 26.09.2025)
Лавров в ООН встретился с главами МИД островных государств Тихого океана
Россия рассчитывает на продолжение взаимодействия с островными государствами Тихого океана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.09.2025
ООН, 25 сен - РИА Новости. Россия рассчитывает на продолжение взаимодействия с островными государствами Тихого океана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Встреча Лаврова с главами МИД Вануату, Королевства Тонга, Маршалловых островов и Науру проходит на полях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. "Очень рад новой возможности встретиться в этом важном для нас формате между Россией и островными государствами Тихого океана. Этот диалоговый механизм за последние годы зарекомендовал себя весьма востребованной и эффективной площадкой обмена мнениями по направлениям двустороннего взаимодействия, так и по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня", - сказал Лавров, открывая переговоры. "Рассчитываю, что сегодняшний наш разговор также позволит опередить дальнейшие пути нашего взаимодействия", - добавил министр.В МИД РФ сообщили, что на встрече были рассмотрены перспективы развития практического сотрудничества в сферах энергетики, рыболовства, сельского хозяйства, туризма, образования."Состоялся обмен мнениями по актуальной международной тематике, включая ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире в целом. Подтвержден настрой на наращивание взаимодействия по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении МИД.
в мире, россия, тихий океан, вануату, сергей лавров, оон
В мире, Россия, Тихий океан, Вануату, Сергей Лавров, ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
ООН, 25 сен - РИА Новости. Россия рассчитывает на продолжение взаимодействия с островными государствами Тихого океана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Встреча Лаврова с главами МИД Вануату, Королевства Тонга, Маршалловых островов и Науру проходит на полях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.
"Очень рад новой возможности встретиться в этом важном для нас формате между Россией и островными государствами Тихого океана. Этот диалоговый механизм за последние годы зарекомендовал себя весьма востребованной и эффективной площадкой обмена мнениями по направлениям двустороннего взаимодействия, так и по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня", - сказал Лавров, открывая переговоры.
"Рассчитываю, что сегодняшний наш разговор также позволит опередить дальнейшие пути нашего взаимодействия", - добавил министр.
В МИД РФ сообщили, что на встрече были рассмотрены перспективы развития практического сотрудничества в сферах энергетики, рыболовства, сельского хозяйства, туризма, образования.
"Состоялся обмен мнениями по актуальной международной тематике, включая ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире в целом. Подтвержден настрой на наращивание взаимодействия по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении МИД.
В миреРоссияТихий океанВануатуСергей ЛавровООН
 
 
