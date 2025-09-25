https://ria.ru/20250925/lavrov-2044401847.html
Лавров проводит переговоры с президентом Боливии
Лавров проводит переговоры с президентом Боливии - РИА Новости, 25.09.2025
Лавров проводит переговоры с президентом Боливии
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с президентом Боливии Луисом Арсе "на полях" Генассамблеи ООН. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T19:15:00+03:00
2025-09-25T19:15:00+03:00
2025-09-25T19:31:00+03:00
в мире
сергей лавров
боливия
луис арсе
генеральная ассамблея оон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044406276_0:105:1013:675_1920x0_80_0_0_d461bed191107e1135c3f377b017c929.jpg
ООН, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с президентом Боливии Луисом Арсе "на полях" Генассамблеи ООН. "Президент (России Владимир - ред.) Путин передает вам наилучшие пожелания", - сказал Лавров перед началом встречи. Министр добавил, обращаясь к Арсе, что Путин высоко ценит отношения с лидером Боливии - "как личные, так и в контексте двусторонней повестки и международного сотрудничества".
https://ria.ru/20250925/lavrov-2044400147.html
боливия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044406276_113:0:1013:675_1920x0_80_0_0_2a669e0815032a99cd5ef24b4742c67c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, боливия, луис арсе, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Сергей Лавров, Боливия, Луис Арсе, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Лавров проводит переговоры с президентом Боливии
Лавров проводит переговоры с президентом Боливии Арсе на полях ГА ООН