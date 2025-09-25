https://ria.ru/20250925/lavrov-2044401847.html

Лавров проводит переговоры с президентом Боливии

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с президентом Боливии Луисом Арсе "на полях" Генассамблеи ООН. РИА Новости, 25.09.2025

ООН, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с президентом Боливии Луисом Арсе "на полях" Генассамблеи ООН. "Президент (России Владимир - ред.) Путин передает вам наилучшие пожелания", - сказал Лавров перед началом встречи. Министр добавил, обращаясь к Арсе, что Путин высоко ценит отношения с лидером Боливии - "как личные, так и в контексте двусторонней повестки и международного сотрудничества".

