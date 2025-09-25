Рейтинг@Mail.ru
Лавров проводит переговоры с президентом Боливии
19:15 25.09.2025 (обновлено: 19:31 25.09.2025)
Лавров проводит переговоры с президентом Боливии
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с президентом Боливии Луисом Арсе "на полях" Генассамблеи ООН. РИА Новости, 25.09.2025
ООН, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с президентом Боливии Луисом Арсе "на полях" Генассамблеи ООН. "Президент (России Владимир - ред.) Путин передает вам наилучшие пожелания", - сказал Лавров перед началом встречи. Министр добавил, обращаясь к Арсе, что Путин высоко ценит отношения с лидером Боливии - "как личные, так и в контексте двусторонней повестки и международного сотрудничества".
ООН, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с президентом Боливии Луисом Арсе "на полях" Генассамблеи ООН.
"Президент (России Владимир - ред.) Путин передает вам наилучшие пожелания", - сказал Лавров перед началом встречи.
Министр добавил, обращаясь к Арсе, что Путин высоко ценит отношения с лидером Боливии - "как личные, так и в контексте двусторонней повестки и международного сотрудничества".
