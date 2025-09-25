Рейтинг@Mail.ru
Лавров проводит переговоры с главой МИД Сирии - РИА Новости, 25.09.2025
17:19 25.09.2025 (обновлено: 18:10 25.09.2025)
Лавров проводит переговоры с главой МИД Сирии
Лавров проводит переговоры с главой МИД Сирии
Лавров проводит переговоры с главой МИД Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры с сирийским коллегой Асаадом Хасаном аш-Шибани. РИА Новости, 25.09.2025
в мире
россия
сергей лавров
генеральная ассамблея оон
оон
ООН, 25 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры с сирийским коллегой Асаадом Хасаном аш-Шибани. "Важно обсудить, в каком состоянии сейчас находятся наши отношения. События развиваются очень быстро", — сказал он перед началом встречи на полях Генассамблеи ООН.В среду Лавров провел серию переговоров с представителями иностранных государств, в частности с госсекретарем США Марко Рубио. Они обсудили ситуацию на Украине и развитие двусторонних отношений.Лавров также встретился с главами МИД Словакии, Венгрии, Кубы, Доминиканской Республики, Вьетнама, Марокко, президентом МККК и министрами иностранных дел Конфедерации государств Сахеля, в которую входят Мали, Буркина-Фасо и Нигер.
россия
в мире, россия, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Россия, Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
© Фото : МИД России/TelegramГлава МИД России Сергей Лавров и его сирийский коллега Асаад Хасан аш-Шибани во время встречи на полях мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Глава МИД России Сергей Лавров и его сирийский коллега Асаад Хасан аш-Шибани во время встречи на полях мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
ООН, 25 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры с сирийским коллегой Асаадом Хасаном аш-Шибани.
"Важно обсудить, в каком состоянии сейчас находятся наши отношения. События развиваются очень быстро", — сказал он перед началом встречи на полях Генассамблеи ООН.
В среду Лавров провел серию переговоров с представителями иностранных государств, в частности с госсекретарем США Марко Рубио. Они обсудили ситуацию на Украине и развитие двусторонних отношений.
Лавров также встретился с главами МИД Словакии, Венгрии, Кубы, Доминиканской Республики, Вьетнама, Марокко, президентом МККК и министрами иностранных дел Конфедерации государств Сахеля, в которую входят Мали, Буркина-Фасо и Нигер.
