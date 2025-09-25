https://ria.ru/20250925/lavrov-2044356692.html

Лавров проводит переговоры с главой МИД Сирии

Лавров проводит переговоры с главой МИД Сирии - РИА Новости, 25.09.2025

Лавров проводит переговоры с главой МИД Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры с сирийским коллегой Асаадом Хасаном аш-Шибани. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T17:19:00+03:00

2025-09-25T17:19:00+03:00

2025-09-25T18:10:00+03:00

в мире

россия

сергей лавров

генеральная ассамблея оон

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044361913_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f0a26de334241dc09c208eaaedac27d5.jpg

ООН, 25 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры с сирийским коллегой Асаадом Хасаном аш-Шибани. "Важно обсудить, в каком состоянии сейчас находятся наши отношения. События развиваются очень быстро", — сказал он перед началом встречи на полях Генассамблеи ООН.В среду Лавров провел серию переговоров с представителями иностранных государств, в частности с госсекретарем США Марко Рубио. Они обсудили ситуацию на Украине и развитие двусторонних отношений.Лавров также встретился с главами МИД Словакии, Венгрии, Кубы, Доминиканской Республики, Вьетнама, Марокко, президентом МККК и министрами иностранных дел Конфедерации государств Сахеля, в которую входят Мали, Буркина-Фасо и Нигер.

https://ria.ru/20250925/lavrov-2044182353.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон