Лавров проводит в ООН переговоры с главой МИД Швейцарии

Лавров проводит в ООН переговоры с главой МИД Швейцарии - РИА Новости, 25.09.2025

Лавров проводит в ООН переговоры с главой МИД Швейцарии

Министры иностранных дел РФ и Швейцарии Сергей Лавров и Иньяцио Кассис проводят переговоры "на полях" недели высокого уровня Генассамблеи ООН. РИА Новости, 25.09.2025

ООН, 25 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел РФ и Швейцарии Сергей Лавров и Иньяцио Кассис проводят переговоры "на полях" недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Перед началом встречи министры пожали друг другу руки. Глава швейцарского МИД поинтересовался, как у Лаврова дела, на что тот ответил: "Биологически - все хорошо!".

