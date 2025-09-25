https://ria.ru/20250925/lavrov-2044171461.html
Лавров проводит в ООН переговоры с главой МИД Швейцарии
ООН, 25 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел РФ и Швейцарии Сергей Лавров и Иньяцио Кассис проводят переговоры "на полях" недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Перед началом встречи министры пожали друг другу руки. Глава швейцарского МИД поинтересовался, как у Лаврова дела, на что тот ответил: "Биологически - все хорошо!".
