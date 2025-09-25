Рейтинг@Mail.ru
25.09.2025
02:20 25.09.2025
Лавров проводит в ООН переговоры с главой МИД Швейцарии
Лавров проводит в ООН переговоры с главой МИД Швейцарии
Лавров проводит в ООН переговоры с главой МИД Швейцарии
Министры иностранных дел РФ и Швейцарии Сергей Лавров и Иньяцио Кассис проводят переговоры "на полях" недели высокого уровня Генассамблеи ООН. РИА Новости, 25.09.2025
в мире
россия
швейцария
сергей лавров
генеральная ассамблея оон
оон
ООН, 25 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел РФ и Швейцарии Сергей Лавров и Иньяцио Кассис проводят переговоры "на полях" недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Перед началом встречи министры пожали друг другу руки. Глава швейцарского МИД поинтересовался, как у Лаврова дела, на что тот ответил: "Биологически - все хорошо!".
россия
швейцария
в мире, россия, швейцария, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Россия, Швейцария, Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Лавров проводит в ООН переговоры с главой МИД Швейцарии

Лавров и Кассис проводят переговоры на полях Генассамблеи ООН

ООН, 25 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел РФ и Швейцарии Сергей Лавров и Иньяцио Кассис проводят переговоры "на полях" недели высокого уровня Генассамблеи ООН.
Перед началом встречи министры пожали друг другу руки. Глава швейцарского МИД поинтересовался, как у Лаврова дела, на что тот ответил: "Биологически - все хорошо!".
Лавров проводит встречу с главой МИД Сербии
В миреРоссияШвейцарияСергей ЛавровГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
