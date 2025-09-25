https://ria.ru/20250925/lavrov-2044166813.html
Лавров и Парилья обсудили отношения России и Кубы
Лавров и Парилья обсудили отношения России и Кубы - РИА Новости, 25.09.2025
Лавров и Парилья обсудили отношения России и Кубы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Кубы Бруно Родригес Парилья обсудили аспекты отношений двух стран, была подтверждена принципиальная... РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Кубы Бруно Родригес Парилья обсудили аспекты отношений двух стран, была подтверждена принципиальная позиция России о необходимости незамедлительного прекращения торгово-экономической и финансовой блокады Кубы со стороны США, сообщается на сайте МИД РФ. Встреча Лаврова и Парильи состоялась в среду в Нью-Йорке "на полях" 80-й сессии Генассамблеи ООН. "Главы внешнеполитических ведомств в традиционно доверительном, конструктивном ключе провели "сверку часов" по актуальным аспектам российско-кубинских отношений стратегического партнерства. Подчеркнут взаимный настрой на поддержание интенсивной динамики политического диалога между Москвой и Гаваной, углубление сотрудничества на торгово-экономическом направлении", - говорится в сообщении. Также главами МИД констатирована общность подходов "по подавляющему большинству вопросов глобальной и региональной повестки". Кроме того, выражено стремление обеих сторон к дальнейшему наращиванию взаимодействия в ООН и на других многосторонних площадках, включая БРИКС.
Лавров и Парилья обсудили отношения России и Кубы
Главы МИД России и Кубы сверили часы по аспектам стратегического партнерства