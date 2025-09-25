https://ria.ru/20250925/lavrov-2044166100.html
Лавров проводит встречу с главой МИД Марокко
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Марокко Насером Буритой, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Встреча прошла на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН."Главы МИД России и Марокко в ООН", - написала Захарова в своем Telegram-канале, сопроводив сообщение фотографией встречи.Как позже сообщили в МИД РФ, в ходе беседы министры обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в частности график предстоящих контактов на различных уровнях.Также была подтверждена взаимная нацеленность на поддержание эффективной внешнеполитической координации в интересах урегулирования сохраняющихся на пространстве Ближнего Востока и Северной Африки и в Сахаро-Сахельском регионе кризисных ситуаций политико-дипломатическими методами с опорой на основополагающие принципы и нормы международного права при центральной роли ООН.
