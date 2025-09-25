https://ria.ru/20250925/lavrov-2044166100.html

Лавров проводит встречу с главой МИД Марокко

Лавров проводит встречу с главой МИД Марокко - РИА Новости, 25.09.2025

Лавров проводит встречу с главой МИД Марокко

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Марокко Насером Буритой, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T00:51:00+03:00

2025-09-25T00:51:00+03:00

2025-09-25T01:05:00+03:00

в мире

россия

марокко

мария захарова

сергей лавров

оон

генеральная ассамблея оон

ближний восток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014176462_0:133:3073:1862_1920x0_80_0_0_6ca75f73c9629f2dbb9fb4659d110e86.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Марокко Насером Буритой, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Встреча прошла на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН."Главы МИД России и Марокко в ООН", - написала Захарова в своем Telegram-канале, сопроводив сообщение фотографией встречи.Как позже сообщили в МИД РФ, в ходе беседы министры обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в частности график предстоящих контактов на различных уровнях.Также была подтверждена взаимная нацеленность на поддержание эффективной внешнеполитической координации в интересах урегулирования сохраняющихся на пространстве Ближнего Востока и Северной Африки и в Сахаро-Сахельском регионе кризисных ситуаций политико-дипломатическими методами с опорой на основополагающие принципы и нормы международного права при центральной роли ООН.

https://ria.ru/20250925/lavrov-2044166813.html

https://ria.ru/20250925/diplomatiya-2044165542.html

россия

марокко

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, марокко, мария захарова, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон, ближний восток