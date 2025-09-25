Рейтинг@Mail.ru
Лавров встретился с главами МИД Кубы и Доминиканы - РИА Новости, 25.09.2025
00:03 25.09.2025
Лавров встретился с главами МИД Кубы и Доминиканы
Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в среду с главами МИД Кубы и Доминиканской республики Бруно Родригесом и Роберто Альваресом. РИА Новости, 25.09.2025
ООН, 24 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в среду с главами МИД Кубы и Доминиканской республики Бруно Родригесом и Роберто Альваресом. Встречи прошли "на полях" недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. Лавров выразил кубинскому министру соболезнования в связи с кончиной заместителя председателя совета министров Кубы, сопредседателя российско-кубинской межправительственной комиссии Рикардо Кабрисаса Руиса. Он скончался в середине сентября на 89-м году жизни.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ООН, 24 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в среду с главами МИД Кубы и Доминиканской республики Бруно Родригесом и Роберто Альваресом.
Встречи прошли "на полях" недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.
Лавров выразил кубинскому министру соболезнования в связи с кончиной заместителя председателя совета министров Кубы, сопредседателя российско-кубинской межправительственной комиссии Рикардо Кабрисаса Руиса. Он скончался в середине сентября на 89-м году жизни.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Лавров провел серию встреч на полях Генассамблеи ООН
