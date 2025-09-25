https://ria.ru/20250925/lavrov-2044162994.html
Лавров встретился с главами МИД Кубы и Доминиканы
Лавров встретился с главами МИД Кубы и Доминиканы - РИА Новости, 25.09.2025
Лавров встретился с главами МИД Кубы и Доминиканы
Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в среду с главами МИД Кубы и Доминиканской республики Бруно Родригесом и Роберто Альваресом. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T00:03:00+03:00
в мире
куба
россия
сергей лавров
бруно родригес
рикардо кабрисас руис
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_9febad03afd018e2772db8fba17f9dfc.jpg
ООН, 24 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в среду с главами МИД Кубы и Доминиканской республики Бруно Родригесом и Роберто Альваресом. Встречи прошли "на полях" недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. Лавров выразил кубинскому министру соболезнования в связи с кончиной заместителя председателя совета министров Кубы, сопредседателя российско-кубинской межправительственной комиссии Рикардо Кабрисаса Руиса. Он скончался в середине сентября на 89-м году жизни.
куба
россия
В мире, Куба, Россия, Сергей Лавров, Бруно Родригес, Рикардо Кабрисас Руис, ООН
Лавров встретился с главами МИД Кубы и Доминиканы
