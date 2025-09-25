https://ria.ru/20250925/kursk-2044313983.html
Курская АЭС работает в штатном режиме
Курская АЭС работает в штатном режиме - РИА Новости, 25.09.2025
Курская АЭС работает в штатном режиме
Курская АЭС после попытки атаки БПЛА ВСУ на строящуюся Курскую АЭС-2 работает в штатном режиме, сообщила пресс-служба станции. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T15:38:00+03:00
2025-09-25T15:38:00+03:00
2025-09-25T15:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
курчатов
александр хинштейн
курская аэс
вооруженные силы украины
курская аэс-2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965361024_0:180:3320:2048_1920x0_80_0_0_73e8a3f1aaf8850c3f39e95eee1bfee4.jpg
КУРСК, 25 сен - РИА Новости. Курская АЭС после попытки атаки БПЛА ВСУ на строящуюся Курскую АЭС-2 работает в штатном режиме, сообщила пресс-служба станции. Ранее губернатор региона Александр Хинштейн сообщал, что украинский беспилотник совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове, при падении он зацепил одно из строений на территории строящейся станции, угрозы возгорания нет. "Курская АЭС работает в штатном режиме. На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки №3 и №4. Энергоблоки №1 и №2 — в режиме эксплуатации "без генерации", - сообщается в Telegram-канале пресс-службы Курской АЭС.
https://ria.ru/20250925/kursk-2044308350.html
курчатов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965361024_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_2e8b41497f48f4bda149b1ee2fe0d1b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курчатов, александр хинштейн, курская аэс, вооруженные силы украины, курская аэс-2
Специальная военная операция на Украине, Курчатов, Александр Хинштейн, Курская АЭС, Вооруженные силы Украины, Курская АЭС-2
Курская АЭС работает в штатном режиме
Курская АЭС после попытки атаки ВСУ работает в штатном режиме