Курская АЭС работает в штатном режиме
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:38 25.09.2025
Курская АЭС работает в штатном режиме
Курская АЭС после попытки атаки БПЛА ВСУ на строящуюся Курскую АЭС-2 работает в штатном режиме, сообщила пресс-служба станции. РИА Новости, 25.09.2025
КУРСК, 25 сен - РИА Новости. Курская АЭС после попытки атаки БПЛА ВСУ на строящуюся Курскую АЭС-2 работает в штатном режиме, сообщила пресс-служба станции. Ранее губернатор региона Александр Хинштейн сообщал, что украинский беспилотник совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове, при падении он зацепил одно из строений на территории строящейся станции, угрозы возгорания нет. "Курская АЭС работает в штатном режиме. На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки №3 и №4. Энергоблоки №1 и №2 — в режиме эксплуатации "без генерации", - сообщается в Telegram-канале пресс-службы Курской АЭС.
Курская АЭС работает в штатном режиме

Курская АЭС после попытки атаки ВСУ работает в штатном режиме

КУРСК, 25 сен - РИА Новости. Курская АЭС после попытки атаки БПЛА ВСУ на строящуюся Курскую АЭС-2 работает в штатном режиме, сообщила пресс-служба станции.
Ранее губернатор региона Александр Хинштейн сообщал, что украинский беспилотник совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове, при падении он зацепил одно из строений на территории строящейся станции, угрозы возгорания нет.
"Курская АЭС работает в штатном режиме. На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки №3 и №4. Энергоблоки №1 и №2 — в режиме эксплуатации "без генерации", - сообщается в Telegram-канале пресс-службы Курской АЭС.
На Курской АЭС оценили радиационный фон после попытки атаки ВСУ
Вчера, 15:21
 
Специальная военная операция на УкраинеКурчатовАлександр ХинштейнКурская АЭСВооруженные силы УкраиныКурская АЭС-2
 
 
Заголовок открываемого материала