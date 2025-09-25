Рейтинг@Mail.ru
На Курской АЭС оценили радиационный фон после попытки атаки ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
15:21 25.09.2025 (обновлено: 15:28 25.09.2025)
На Курской АЭС оценили радиационный фон после попытки атаки ВСУ
Радиационный фон Курской АЭС после попытки атаки ВСУ находится в пределах естественных значений, сообщила РИА Новости пресс-служба атомной электростанции.
КУРСК, 25 сен - РИА Новости. Радиационный фон Курской АЭС после попытки атаки ВСУ находится в пределах естественных значений, сообщила РИА Новости пресс-служба атомной электростанции. Ранее губернатор региона Александр Хинштейн сообщал, что украинский беспилотник совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове, после падения БПЛА зацепил одно из строений на территории строящейся станции, угрозы возгорания нет."Радиационный фон в пределах естественных значений. Без изменений", - сообщили в пресс-службе Курской АЭС.
На Курской АЭС оценили радиационный фон после попытки атаки ВСУ

На Курской АЭС сообщили, что радиационный фон находится в пределах нормы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция
Курская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Курская атомная электростанция. Архивное фото
КУРСК, 25 сен - РИА Новости. Радиационный фон Курской АЭС после попытки атаки ВСУ находится в пределах естественных значений, сообщила РИА Новости пресс-служба атомной электростанции.
Ранее губернатор региона Александр Хинштейн сообщал, что украинский беспилотник совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове, после падения БПЛА зацепил одно из строений на территории строящейся станции, угрозы возгорания нет.
"Радиационный фон в пределах естественных значений. Без изменений", - сообщили в пресс-службе Курской АЭС.
Курская АЭС-2 работает в штатном режиме после атаки БПЛА
