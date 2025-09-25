https://ria.ru/20250925/kursk-2044308350.html

На Курской АЭС оценили радиационный фон после попытки атаки ВСУ

Радиационный фон Курской АЭС после попытки атаки ВСУ находится в пределах естественных значений, сообщила РИА Новости пресс-служба атомной электростанции. РИА Новости, 25.09.2025

КУРСК, 25 сен - РИА Новости. Радиационный фон Курской АЭС после попытки атаки ВСУ находится в пределах естественных значений, сообщила РИА Новости пресс-служба атомной электростанции. Ранее губернатор региона Александр Хинштейн сообщал, что украинский беспилотник совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове, после падения БПЛА зацепил одно из строений на территории строящейся станции, угрозы возгорания нет."Радиационный фон в пределах естественных значений. Без изменений", - сообщили в пресс-службе Курской АЭС.

