Костин ответил на вопрос о курсе доллара по 95-98 рублей

Костин ответил на вопрос о курсе доллара по 95-98 рублей

2025-09-25T13:06:00+03:00

СОЧИ, 25 сен - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что для него любой курс рубля "будет хорошо", а стоимость валюты больше важна для бюджета и экспортеров. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе пленарного заседания XXII Международного банковского форума поинтересовался у Костина, как он смотрит на перспективу курса в 95-98 рублей за доллар. "Реальна ли она?" - спросил депутат. "Понимаете, это бюджет больше волнует и экспортеров. А я-то что? Мне бы какой курс ни был, все хорошо будет", - ответил Костин. Минэкономразвития России ранее в сентябре понизило прогноз среднегодового курса доллара на 2025 год до 86,1 рубля с 94,3 рубля. На следующую трехлетку ожидания также уточнены в пользу более крепкого рубля: 92,2 рубля в среднем в 2026 году, 95,8 рубля в 2027 году и 100,1 рубля в 2028 году. Официальный курс доллара на 25 сентября от ЦБ РФ составляет 83,99 рубля.

