https://ria.ru/20250925/kurs-2044272524.html
Костин ответил на вопрос о курсе доллара по 95-98 рублей
Костин ответил на вопрос о курсе доллара по 95-98 рублей - РИА Новости, 25.09.2025
Костин ответил на вопрос о курсе доллара по 95-98 рублей
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что для него любой курс рубля "будет хорошо", а стоимость валюты больше важна для бюджета и экспортеров. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T13:06:00+03:00
2025-09-25T13:06:00+03:00
2025-09-25T13:07:00+03:00
экономика
россия
андрей костин (банкир)
анатолий аксаков
госдума рф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883578941_0:0:1800:1012_1920x0_80_0_0_47d6d8965d341baa4155692b0aaa8ee9.jpg
СОЧИ, 25 сен - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что для него любой курс рубля "будет хорошо", а стоимость валюты больше важна для бюджета и экспортеров. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе пленарного заседания XXII Международного банковского форума поинтересовался у Костина, как он смотрит на перспективу курса в 95-98 рублей за доллар. "Реальна ли она?" - спросил депутат. "Понимаете, это бюджет больше волнует и экспортеров. А я-то что? Мне бы какой курс ни был, все хорошо будет", - ответил Костин. Минэкономразвития России ранее в сентябре понизило прогноз среднегодового курса доллара на 2025 год до 86,1 рубля с 94,3 рубля. На следующую трехлетку ожидания также уточнены в пользу более крепкого рубля: 92,2 рубля в среднем в 2026 году, 95,8 рубля в 2027 году и 100,1 рубля в 2028 году. Официальный курс доллара на 25 сентября от ЦБ РФ составляет 83,99 рубля.
https://ria.ru/20250920/rubli-2043109013.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883578941_0:0:1602:1201_1920x0_80_0_0_567761fc1447424dfd7bd82ad2efc2f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, андрей костин (банкир), анатолий аксаков, госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Андрей Костин (банкир), Анатолий Аксаков, Госдума РФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Костин ответил на вопрос о курсе доллара по 95-98 рублей
Глава ВТБ Костин заявил, что для него любой курс рубля будет хорошим