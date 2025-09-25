Рейтинг@Mail.ru
Костин ответил на вопрос о курсе доллара по 95-98 рублей
13:06 25.09.2025 (обновлено: 13:07 25.09.2025)
Костин ответил на вопрос о курсе доллара по 95-98 рублей
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что для него любой курс рубля "будет хорошо", а стоимость валюты больше важна для бюджета и экспортеров. РИА Новости, 25.09.2025
СОЧИ, 25 сен - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что для него любой курс рубля "будет хорошо", а стоимость валюты больше важна для бюджета и экспортеров. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе пленарного заседания XXII Международного банковского форума поинтересовался у Костина, как он смотрит на перспективу курса в 95-98 рублей за доллар. "Реальна ли она?" - спросил депутат. "Понимаете, это бюджет больше волнует и экспортеров. А я-то что? Мне бы какой курс ни был, все хорошо будет", - ответил Костин. Минэкономразвития России ранее в сентябре понизило прогноз среднегодового курса доллара на 2025 год до 86,1 рубля с 94,3 рубля. На следующую трехлетку ожидания также уточнены в пользу более крепкого рубля: 92,2 рубля в среднем в 2026 году, 95,8 рубля в 2027 году и 100,1 рубля в 2028 году. Официальный курс доллара на 25 сентября от ЦБ РФ составляет 83,99 рубля.
экономика, россия, андрей костин (банкир), анатолий аксаков, госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Глава ВТБ Костин заявил, что для него любой курс рубля будет хорошим

СОЧИ, 25 сен - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что для него любой курс рубля "будет хорошо", а стоимость валюты больше важна для бюджета и экспортеров.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе пленарного заседания XXII Международного банковского форума поинтересовался у Костина, как он смотрит на перспективу курса в 95-98 рублей за доллар. "Реальна ли она?" - спросил депутат.
«
"Понимаете, это бюджет больше волнует и экспортеров. А я-то что? Мне бы какой курс ни был, все хорошо будет", - ответил Костин.
Минэкономразвития России ранее в сентябре понизило прогноз среднегодового курса доллара на 2025 год до 86,1 рубля с 94,3 рубля. На следующую трехлетку ожидания также уточнены в пользу более крепкого рубля: 92,2 рубля в среднем в 2026 году, 95,8 рубля в 2027 году и 100,1 рубля в 2028 году.
Официальный курс доллара на 25 сентября от ЦБ РФ составляет 83,99 рубля.
Экономика
 
 
Заголовок открываемого материала