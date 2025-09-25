Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава департамента Минобороны попросил суд отменить приговор - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/kurakin-2044325380.html
Экс-глава департамента Минобороны попросил суд отменить приговор
Экс-глава департамента Минобороны попросил суд отменить приговор - РИА Новости, 25.09.2025
Экс-глава департамента Минобороны попросил суд отменить приговор
Бывший руководитель департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрий Куракин просит суд отменить 17-летний приговор по делу о взятках за незаконную... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T16:09:00+03:00
2025-09-25T16:09:00+03:00
происшествия
россия
москва
московская область (подмосковье)
дмитрий куракин
игорь краснов
владислав холодков
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585409451_0:48:812:504_1920x0_80_0_0_f7a954a5bac40e0290848a5de6904384.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Бывший руководитель департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрий Куракин просит суд отменить 17-летний приговор по делу о взятках за незаконную рубку леса, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда. Никулинский суд Москвы в ноябре 2024 года приговорил Куракина к 17 годам колонии строгого режима со штрафом в 369 миллионов рублей. Экс-руководителя ФГАУ "Оборонлес" Владислава Холодкова и бывшего начальника АО "Мальтинский военный лесхоз" Максима Ана осудили на 14 лет с аналогичными штрафами. Также суд солидарно взыскал с фигурантов более 1,6 миллиарда рублей в счет возмещения ущерба, нанесенного подведомственному Минобороны ФГАУ "Управление лесного хозяйства" и непосредственно министерству. Приговор был обжалован защитой и обвинением. Как заявила в ходе заседания защита Куракина, суд первой инстанции допустил немало нарушений. Так, по словам адвоката, обвинение опрашивало в суде ряд своих свидетелей, они давали показания по видеосвязи из удаленного региона. При этом просьбу защиты опросить таким же образом своих свидетелей суд отклонил, хотя фактически какой-либо разницы между ними не было, изначально они были в одном общем списке. Таким образом суд нарушил право на состязательность сторон, указывала защита, подчеркивая, что им также не дали задавать вопросы некоторым специалистам. В этой связи, а также из-за некоторых других нарушений, "не позволяющих осмыслить обвинение", представитель Куракина просил отменить приговор, а дело вернуть прокурору. Сам Куракин сетовал на то, что по делу даже должным образом не был установлен ущерб, и попросил отменить приговор, назвав его неправосудным. "А был ли ущерб? Лес необходимо было рубить. Я руководствовался докладами, завизированными уполномоченными должностными лицами. Для меня было очевидно, что они прошли все проверки. Я считал, что действую строго в пределах своих обязанностей и, наоборот, совершу преступление, если не подпишу разрешения. Все материалы лесопатологов были достоверны", - заявил он суду. Задержали Куракина, занимавшего в тот момент должность зампреда правительства – министра экологии и природопользования Московской области, в ноябре 2020 года и отправили под стражу по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Впоследствии занимавший тогда должность генерального прокурора РФ Игорь Краснов заявлял, что чиновнику также вменяют злоупотребление должностными полномочиями с ущербом примерно на 3 миллиарда рублей. По словам Краснова, Куракин, будучи руководителем департамента имущественных отношений Минобороны РФ, и иные лица в 2013-2019 годы организовали незаконные рубки леса и продажу полученной древесины по бросовым ценам. Параллельно составлялись фиктивные акты обследований о якобы массовом повреждении и гибели лесных насаждений и необходимости в этой связи проведения сплошной санитарной вырубки леса. В деле фигурируют взятки на общую сумму 131 миллион рублей, сообщалось в суде. Всем фигурантам было предъявлено обвинение в получении особо крупных взяток и злоупотреблении должностными полномочиями, Куракину также вменили незаконное хранение оружия и незаконное изготовление или переделку оружия. Как стало известно в ходе заседания, речь идет о трофейном пистолете-пулемете МР38/40, изготовленном в 1940 году в нацистской Германии. Куракин, по его версии, получил оружие в подарок от коллег, изменения в него не вносил.
https://ria.ru/20250912/sud-2041565460.html
https://ria.ru/20250902/ogloblin-2039105139.html
https://ria.ru/20250514/vzyatka-2016954665.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585409451_0:0:812:609_1920x0_80_0_0_1e919bb9b3fe7fb83e13e47ed10da0b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), дмитрий куракин, игорь краснов, владислав холодков, московский городской суд, оборонлес
Происшествия, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Дмитрий Куракин, Игорь Краснов, Владислав Холодков, Московский городской суд, Оборонлес
Экс-глава департамента Минобороны попросил суд отменить приговор

Экс-глава департамента МО Куракин попросил отменить приговор по делу о взятках

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда | Перейти в медиабанкДмитрий Куракин в суде
Дмитрий Куракин в суде - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
Перейти в медиабанк
Дмитрий Куракин в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Бывший руководитель департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрий Куракин просит суд отменить 17-летний приговор по делу о взятках за незаконную рубку леса, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
Никулинский суд Москвы в ноябре 2024 года приговорил Куракина к 17 годам колонии строгого режима со штрафом в 369 миллионов рублей. Экс-руководителя ФГАУ "Оборонлес" Владислава Холодкова и бывшего начальника АО "Мальтинский военный лесхоз" Максима Ана осудили на 14 лет с аналогичными штрафами. Также суд солидарно взыскал с фигурантов более 1,6 миллиарда рублей в счет возмещения ущерба, нанесенного подведомственному Минобороны ФГАУ "Управление лесного хозяйства" и непосредственно министерству. Приговор был обжалован защитой и обвинением.
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Новое дело бывшего замминистра обороны Иванова насчитывает 300 томов
12 сентября, 21:15
Как заявила в ходе заседания защита Куракина, суд первой инстанции допустил немало нарушений. Так, по словам адвоката, обвинение опрашивало в суде ряд своих свидетелей, они давали показания по видеосвязи из удаленного региона. При этом просьбу защиты опросить таким же образом своих свидетелей суд отклонил, хотя фактически какой-либо разницы между ними не было, изначально они были в одном общем списке. Таким образом суд нарушил право на состязательность сторон, указывала защита, подчеркивая, что им также не дали задавать вопросы некоторым специалистам.
В этой связи, а также из-за некоторых других нарушений, "не позволяющих осмыслить обвинение", представитель Куракина просил отменить приговор, а дело вернуть прокурору.
Сам Куракин сетовал на то, что по делу даже должным образом не был установлен ущерб, и попросил отменить приговор, назвав его неправосудным.
"А был ли ущерб? Лес необходимо было рубить. Я руководствовался докладами, завизированными уполномоченными должностными лицами. Для меня было очевидно, что они прошли все проверки. Я считал, что действую строго в пределах своих обязанностей и, наоборот, совершу преступление, если не подпишу разрешения. Все материалы лесопатологов были достоверны", - заявил он суду.
Генерал-майор Александр Оглоблин во время оглашения приговора в 235-м гарнизонном военном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Генералу Оглоблину вынесли приговор по делу о взятке
2 сентября, 14:38
Задержали Куракина, занимавшего в тот момент должность зампреда правительства – министра экологии и природопользования Московской области, в ноябре 2020 года и отправили под стражу по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Впоследствии занимавший тогда должность генерального прокурора РФ Игорь Краснов заявлял, что чиновнику также вменяют злоупотребление должностными полномочиями с ущербом примерно на 3 миллиарда рублей.
По словам Краснова, Куракин, будучи руководителем департамента имущественных отношений Минобороны РФ, и иные лица в 2013-2019 годы организовали незаконные рубки леса и продажу полученной древесины по бросовым ценам. Параллельно составлялись фиктивные акты обследований о якобы массовом повреждении и гибели лесных насаждений и необходимости в этой связи проведения сплошной санитарной вырубки леса.
В деле фигурируют взятки на общую сумму 131 миллион рублей, сообщалось в суде.
Всем фигурантам было предъявлено обвинение в получении особо крупных взяток и злоупотреблении должностными полномочиями, Куракину также вменили незаконное хранение оружия и незаконное изготовление или переделку оружия.
Как стало известно в ходе заседания, речь идет о трофейном пистолете-пулемете МР38/40, изготовленном в 1940 году в нацистской Германии. Куракин, по его версии, получил оружие в подарок от коллег, изменения в него не вносил.
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Александр Фомин в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Экс-сотрудника Минобороны приговорили к шести годам за взятки
14 мая, 18:07
 
ПроисшествияРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Дмитрий КуракинИгорь КрасновВладислав ХолодковМосковский городской судОборонлес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала