Экс-глава департамента Минобороны попросил суд отменить приговор

2025-09-25T16:09:00+03:00

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Бывший руководитель департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрий Куракин просит суд отменить 17-летний приговор по делу о взятках за незаконную рубку леса, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда. Никулинский суд Москвы в ноябре 2024 года приговорил Куракина к 17 годам колонии строгого режима со штрафом в 369 миллионов рублей. Экс-руководителя ФГАУ "Оборонлес" Владислава Холодкова и бывшего начальника АО "Мальтинский военный лесхоз" Максима Ана осудили на 14 лет с аналогичными штрафами. Также суд солидарно взыскал с фигурантов более 1,6 миллиарда рублей в счет возмещения ущерба, нанесенного подведомственному Минобороны ФГАУ "Управление лесного хозяйства" и непосредственно министерству. Приговор был обжалован защитой и обвинением. Как заявила в ходе заседания защита Куракина, суд первой инстанции допустил немало нарушений. Так, по словам адвоката, обвинение опрашивало в суде ряд своих свидетелей, они давали показания по видеосвязи из удаленного региона. При этом просьбу защиты опросить таким же образом своих свидетелей суд отклонил, хотя фактически какой-либо разницы между ними не было, изначально они были в одном общем списке. Таким образом суд нарушил право на состязательность сторон, указывала защита, подчеркивая, что им также не дали задавать вопросы некоторым специалистам. В этой связи, а также из-за некоторых других нарушений, "не позволяющих осмыслить обвинение", представитель Куракина просил отменить приговор, а дело вернуть прокурору. Сам Куракин сетовал на то, что по делу даже должным образом не был установлен ущерб, и попросил отменить приговор, назвав его неправосудным. "А был ли ущерб? Лес необходимо было рубить. Я руководствовался докладами, завизированными уполномоченными должностными лицами. Для меня было очевидно, что они прошли все проверки. Я считал, что действую строго в пределах своих обязанностей и, наоборот, совершу преступление, если не подпишу разрешения. Все материалы лесопатологов были достоверны", - заявил он суду. Задержали Куракина, занимавшего в тот момент должность зампреда правительства – министра экологии и природопользования Московской области, в ноябре 2020 года и отправили под стражу по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Впоследствии занимавший тогда должность генерального прокурора РФ Игорь Краснов заявлял, что чиновнику также вменяют злоупотребление должностными полномочиями с ущербом примерно на 3 миллиарда рублей. По словам Краснова, Куракин, будучи руководителем департамента имущественных отношений Минобороны РФ, и иные лица в 2013-2019 годы организовали незаконные рубки леса и продажу полученной древесины по бросовым ценам. Параллельно составлялись фиктивные акты обследований о якобы массовом повреждении и гибели лесных насаждений и необходимости в этой связи проведения сплошной санитарной вырубки леса. В деле фигурируют взятки на общую сумму 131 миллион рублей, сообщалось в суде. Всем фигурантам было предъявлено обвинение в получении особо крупных взяток и злоупотреблении должностными полномочиями, Куракину также вменили незаконное хранение оружия и незаконное изготовление или переделку оружия. Как стало известно в ходе заседания, речь идет о трофейном пистолете-пулемете МР38/40, изготовленном в 1940 году в нацистской Германии. Куракин, по его версии, получил оружие в подарок от коллег, изменения в него не вносил.

