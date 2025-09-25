https://ria.ru/20250925/kurakin-2044325380.html
Экс-глава департамента Минобороны попросил суд отменить приговор
Экс-глава департамента Минобороны попросил суд отменить приговор - РИА Новости, 25.09.2025
Экс-глава департамента Минобороны попросил суд отменить приговор
Бывший руководитель департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрий Куракин просит суд отменить 17-летний приговор по делу о взятках за незаконную... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T16:09:00+03:00
2025-09-25T16:09:00+03:00
2025-09-25T16:09:00+03:00
происшествия
россия
москва
московская область (подмосковье)
дмитрий куракин
игорь краснов
владислав холодков
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585409451_0:48:812:504_1920x0_80_0_0_f7a954a5bac40e0290848a5de6904384.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Бывший руководитель департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрий Куракин просит суд отменить 17-летний приговор по делу о взятках за незаконную рубку леса, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда. Никулинский суд Москвы в ноябре 2024 года приговорил Куракина к 17 годам колонии строгого режима со штрафом в 369 миллионов рублей. Экс-руководителя ФГАУ "Оборонлес" Владислава Холодкова и бывшего начальника АО "Мальтинский военный лесхоз" Максима Ана осудили на 14 лет с аналогичными штрафами. Также суд солидарно взыскал с фигурантов более 1,6 миллиарда рублей в счет возмещения ущерба, нанесенного подведомственному Минобороны ФГАУ "Управление лесного хозяйства" и непосредственно министерству. Приговор был обжалован защитой и обвинением. Как заявила в ходе заседания защита Куракина, суд первой инстанции допустил немало нарушений. Так, по словам адвоката, обвинение опрашивало в суде ряд своих свидетелей, они давали показания по видеосвязи из удаленного региона. При этом просьбу защиты опросить таким же образом своих свидетелей суд отклонил, хотя фактически какой-либо разницы между ними не было, изначально они были в одном общем списке. Таким образом суд нарушил право на состязательность сторон, указывала защита, подчеркивая, что им также не дали задавать вопросы некоторым специалистам. В этой связи, а также из-за некоторых других нарушений, "не позволяющих осмыслить обвинение", представитель Куракина просил отменить приговор, а дело вернуть прокурору. Сам Куракин сетовал на то, что по делу даже должным образом не был установлен ущерб, и попросил отменить приговор, назвав его неправосудным. "А был ли ущерб? Лес необходимо было рубить. Я руководствовался докладами, завизированными уполномоченными должностными лицами. Для меня было очевидно, что они прошли все проверки. Я считал, что действую строго в пределах своих обязанностей и, наоборот, совершу преступление, если не подпишу разрешения. Все материалы лесопатологов были достоверны", - заявил он суду. Задержали Куракина, занимавшего в тот момент должность зампреда правительства – министра экологии и природопользования Московской области, в ноябре 2020 года и отправили под стражу по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Впоследствии занимавший тогда должность генерального прокурора РФ Игорь Краснов заявлял, что чиновнику также вменяют злоупотребление должностными полномочиями с ущербом примерно на 3 миллиарда рублей. По словам Краснова, Куракин, будучи руководителем департамента имущественных отношений Минобороны РФ, и иные лица в 2013-2019 годы организовали незаконные рубки леса и продажу полученной древесины по бросовым ценам. Параллельно составлялись фиктивные акты обследований о якобы массовом повреждении и гибели лесных насаждений и необходимости в этой связи проведения сплошной санитарной вырубки леса. В деле фигурируют взятки на общую сумму 131 миллион рублей, сообщалось в суде. Всем фигурантам было предъявлено обвинение в получении особо крупных взяток и злоупотреблении должностными полномочиями, Куракину также вменили незаконное хранение оружия и незаконное изготовление или переделку оружия. Как стало известно в ходе заседания, речь идет о трофейном пистолете-пулемете МР38/40, изготовленном в 1940 году в нацистской Германии. Куракин, по его версии, получил оружие в подарок от коллег, изменения в него не вносил.
россия
москва
московская область (подмосковье)
происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), дмитрий куракин, игорь краснов, владислав холодков, московский городской суд, оборонлес
Происшествия, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Дмитрий Куракин, Игорь Краснов, Владислав Холодков, Московский городской суд, Оборонлес
