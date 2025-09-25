https://ria.ru/20250925/kupyury-2044248959.html

ЦБ анонсировал выпуск новых купюр номиналом десять и пятьдесят рублей

ЦБ планирует выпустить новые купюры номиналом десять и пятьдесят рублей, сообщил в интервью РИА Новости зампред Банка России Сергей Белов. 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. ЦБ планирует выпустить новые купюры номиналом десять и пятьдесят рублей, сообщил в интервью РИА Новости зампред Банка России Сергей Белов."Банкноты десять и пятьдесят рублей мы также будем обновлять. Единственное, что у нас немного сдвигаются сроки, потому что изменилась сама процедура выбора символов. Сейчас мы ориентируемся на 2027 год с банкнотой пятьдесят рублей и в 2028-м рассчитываем выпустить десять рублей", — сказал он.Обновление банкнотЦентробанк в июне 2022 года представил первую обновленную сторублевую купюру, на лицевой стороне банкноты изображена Москва, на обратной — мемориал во Ржеве.В октябре 2023 года представили купюру номиналом пять тысяч рублей, она посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу.Одновременно показали банкноту в тысячу рублей, посвященную Нижнему Новгороду и ПФО, но ее выпуск приостановили, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России устроил онлайн-голосование. Белов сообщал, что ЦБ планирует выпустить купюру до конца года.Регулятор также начал работу над созданием новой банкноты номиналом пятьсот рублей, она будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках. Уже 30 сентября Консультативный совет ЦБ выберет символы для онлайн-голосования.

