В ФМБА рассказали о состоянии пострадавших после удара дронов по Форосу
В ФМБА рассказали о состоянии пострадавших после удара дронов по Форосу
2025-09-25T16:41:00+03:00
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Состояние у всех госпитализированных пострадавших в Крыму от БПЛА ВСУ стабильное, ухудшений нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Глава Крыма Сергей Аксенов 15 сентября заявил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе Фороса на южном берегу Крыма три человека погибли, 16 получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. В Ялтинский многопрофильный медцентр ФМБА России поступили 13 человек, 12 из них госпитализированы - четверо находятся в тяжелом состоянии, среди пострадавших детей нет. "Состояние у всех пациентов стабильное, ухудшений нет. Три человека готовятся к выписке", - рассказали агентству в пресс-службе.
