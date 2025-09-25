Рейтинг@Mail.ru
В ФМБА рассказали о состоянии пострадавших после удара дронов по Форосу
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:41 25.09.2025
В ФМБА рассказали о состоянии пострадавших после удара дронов по Форосу
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Состояние у всех госпитализированных пострадавших в Крыму от БПЛА ВСУ стабильное, ухудшений нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Глава Крыма Сергей Аксенов 15 сентября заявил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе Фороса на южном берегу Крыма три человека погибли, 16 получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. В Ялтинский многопрофильный медцентр ФМБА России поступили 13 человек, 12 из них госпитализированы - четверо находятся в тяжелом состоянии, среди пострадавших детей нет. "Состояние у всех пациентов стабильное, ухудшений нет. Три человека готовятся к выписке", - рассказали агентству в пресс-службе.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШкола в Форосе, поврежденная в результате атаки дронов со стороны ВСУ
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Школа в Форосе, поврежденная в результате атаки дронов со стороны ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Состояние у всех госпитализированных пострадавших в Крыму от БПЛА ВСУ стабильное, ухудшений нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Глава Крыма Сергей Аксенов 15 сентября заявил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе Фороса на южном берегу Крыма три человека погибли, 16 получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. В Ялтинский многопрофильный медцентр ФМБА России поступили 13 человек, 12 из них госпитализированы - четверо находятся в тяжелом состоянии, среди пострадавших детей нет.
"Состояние у всех пациентов стабильное, ухудшений нет. Три человека готовятся к выписке", - рассказали агентству в пресс-службе.
Дом в центре Новороссийска, поврежденный вследствие ударов дронов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Двое пострадавших от атаки ВСУ в Новороссийске остаются в тяжелом состоянии
