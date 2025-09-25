https://ria.ru/20250925/krym-2044329112.html
В Крыму возбудили дело после смертельного ДТП с многодетной семьей
В Крыму возбудили дело после смертельного ДТП с многодетной семьей - РИА Новости, 25.09.2025
В Крыму возбудили дело после смертельного ДТП с многодетной семьей
Уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП с участием многодетной семьи в Нижнегорском районе Крыма, сообщает пресс-служба крымского главного управлении... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T16:24:00+03:00
происшествия
республика крым
россия
красногвардейский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044261786_0:31:728:440_1920x0_80_0_0_a1c25e7cc71ceb41f03d7f0e80f92ac8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП с участием многодетной семьи в Нижнегорском районе Крыма, сообщает пресс-служба крымского главного управлении СК РФ. Авария произошла в среду в районе села Жемчужина. По данным полиции, ее причиной стал выезд иномарки на встречную полосу, что привело к лобовому столкновению с "ВАЗ 2110". В отечественном авто ехало пять человек: водитель и маленький ребенок погибли на месте, 28-летняя женщина и двое малолетних детей госпитализированы. "Принято к производству уголовное дело в отношении жителя Красногвардейского района, совершившего дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека", - говорится в сообщении. По данным следствия, водитель иномарки во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с "ВАЗ" под управлением 32-летнего водителя. "Водитель отечественного автомобиля и его шестимесячный сын погибли, его супруга и двое сыновей в возрасте трех и двух лет в тяжелом состоянии доставлены в больницу, где им оказывается необходимая помощь", - рассказали в управлении.
республика крым
россия
красногвардейский район
происшествия, республика крым, россия, красногвардейский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Крым, Россия, Красногвардейский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Крыму возбудили дело после смертельного ДТП с многодетной семьей
СК завел дело после смертельного ДТП с участием многодетной семьи в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП с участием многодетной семьи в Нижнегорском районе Крыма, сообщает пресс-служба крымского главного управлении СК РФ.
Авария произошла в среду в районе села Жемчужина. По данным полиции, ее причиной стал выезд иномарки на встречную полосу, что привело к лобовому столкновению с "ВАЗ 2110". В отечественном авто ехало пять человек: водитель и маленький ребенок погибли на месте, 28-летняя женщина и двое малолетних детей госпитализированы.
"Принято к производству уголовное дело в отношении жителя Красногвардейского района
, совершившего дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека", - говорится в сообщении.
По данным следствия, водитель иномарки во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с "ВАЗ" под управлением 32-летнего водителя.
"Водитель отечественного автомобиля и его шестимесячный сын погибли, его супруга и двое сыновей в возрасте трех и двух лет в тяжелом состоянии доставлены в больницу, где им оказывается необходимая помощь", - рассказали в управлении.