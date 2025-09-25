https://ria.ru/20250925/krym-2044329112.html

В Крыму возбудили дело после смертельного ДТП с многодетной семьей

В Крыму возбудили дело после смертельного ДТП с многодетной семьей - РИА Новости, 25.09.2025

В Крыму возбудили дело после смертельного ДТП с многодетной семьей

Уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП с участием многодетной семьи в Нижнегорском районе Крыма, сообщает пресс-служба крымского главного управлении... РИА Новости, 25.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП с участием многодетной семьи в Нижнегорском районе Крыма, сообщает пресс-служба крымского главного управлении СК РФ. Авария произошла в среду в районе села Жемчужина. По данным полиции, ее причиной стал выезд иномарки на встречную полосу, что привело к лобовому столкновению с "ВАЗ 2110". В отечественном авто ехало пять человек: водитель и маленький ребенок погибли на месте, 28-летняя женщина и двое малолетних детей госпитализированы. "Принято к производству уголовное дело в отношении жителя Красногвардейского района, совершившего дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека", - говорится в сообщении. По данным следствия, водитель иномарки во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с "ВАЗ" под управлением 32-летнего водителя. "Водитель отечественного автомобиля и его шестимесячный сын погибли, его супруга и двое сыновей в возрасте трех и двух лет в тяжелом состоянии доставлены в больницу, где им оказывается необходимая помощь", - рассказали в управлении.

