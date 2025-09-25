Рейтинг@Mail.ru
25.09.2025
10:42 25.09.2025
Аксенов рассказал о ситуации с дизельным топливом в Крыму
Аксенов рассказал о ситуации с дизельным топливом в Крыму
Проблем с дизельным топливом в Крыму нет, имеется весь необходимый объем, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
республика крым
сергей аксенов (политик)
энергетика
дт (дизельное топливо)
общество
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Проблем с дизельным топливом в Крыму нет, имеется весь необходимый объем, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "По дизельному топливу проблем нет, в наличии необходимый объем имеется", - сказал Аксенов, соответствующие видеокадры опубликованы в его Telegram-канале.
республика крым
республика крым, сергей аксенов (политик), энергетика, дт (дизельное топливо), общество
Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Энергетика, ДТ (дизельное топливо), Общество
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Проблем с дизельным топливом в Крыму нет, имеется весь необходимый объем, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"По дизельному топливу проблем нет, в наличии необходимый объем имеется", - сказал Аксенов, соответствующие видеокадры опубликованы в его Telegram-канале.
Аксенов прокомментировал ситуацию с перебоями с топливом в Крыму
Вчера, 10:35
Республика Крым Сергей Аксенов (политик) Энергетика ДТ (дизельное топливо) Общество
 
 
