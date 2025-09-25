https://ria.ru/20250925/krym-2044223017.html
Аксенов рассказал о ситуации с дизельным топливом в Крыму
Аксенов рассказал о ситуации с дизельным топливом в Крыму - РИА Новости, 25.09.2025
Аксенов рассказал о ситуации с дизельным топливом в Крыму
Проблем с дизельным топливом в Крыму нет, имеется весь необходимый объем, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Проблем с дизельным топливом в Крыму нет, имеется весь необходимый объем, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "По дизельному топливу проблем нет, в наличии необходимый объем имеется", - сказал Аксенов, соответствующие видеокадры опубликованы в его Telegram-канале.
