Аксенов рассказал о ситуации с дизельным топливом в Крыму

2025-09-25T10:42:00+03:00

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Проблем с дизельным топливом в Крыму нет, имеется весь необходимый объем, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "По дизельному топливу проблем нет, в наличии необходимый объем имеется", - сказал Аксенов, соответствующие видеокадры опубликованы в его Telegram-канале.

республика крым

республика крым, сергей аксенов (политик), энергетика, дт (дизельное топливо), общество