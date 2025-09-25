https://ria.ru/20250925/kotik-2044320769.html

В Екатеринбурге экс-сотрудника милиции приговорили к восьми годам колонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен – РИА Новости. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил к 8 годам колонии бывшего сотрудника милиции Константина Котика из банды, на счету которой 11 убийств, разбойные нападения и незаконный оборот оружия, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Котика судили по четырем эпизодам, вину он признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, уточнили в инстанции. "С учетом всех обстоятельств суд признал Котика виновным… и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших", – говорится в сообщении. Ранее в пресс-службах регионального управления СК РФ и Свердловского областного суда РИА Новости сообщали, что на тот момент действующий начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кировского РУВД Екатеринбурга Владислав Соболь был лидером банды, в состав которой входили сотрудник городской милиции Константин Котик и еще три человека. По данным следствия, преступления совершались на рубеже 1999-х и 2000-х годов. Так, осенью 1999 года в лесу Екатеринбурга соучастники убили двух мужчин, у которых до этого пытались получить информацию о торговце наркотиками. Тела убитых они закопали там же, в лесополосе. В апреле 2000 года фигуранты пришли в квартиру к местному жителю и "требовали передать им наркотики". Получив отказ, сообщники застрелили его, его мать и сожительницу. В июне того же года они ворвались в помещение теплопункта у дома на улице Новгородцевой, где жил мужчина, который знал о преступной деятельности участников банды, над ним и еще двумя женщинами устроили расправу. После за вознаграждение в тысячу долларов они убили мужчину, а затем еще двух жителей столицы Урала, похитив у них 250 тысяч рублей. В распоряжении преступной группы находилось пять единиц огнестрельного оружия, в том числе пистолет Макарова, два пистолета марки ИЖ, переделанных под стрельбу боевыми патронами, два обреза охотничьих гладкоствольных ружей. Основной их мотив – обогащение, отмечали следователи. Уголовные дела в отношении других предполагаемых участников ОПГ были выделены в отдельные производства, в отношении некоторых состоялись приговоры. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга 4 сентября приговорил к 9 годам колонии участника банды экс-милиционеров Владимира Семенюка, которому вменяли три преступных эпизода. Как уточняла тогда прокуратура региона, Семенюк был оперуполномоченным УВД Кировского района столицы Урала, на суде свою вину он признал. Железнодорожный райсуд 10 сентября приговорил к 16 годам колонии и Владислава Соболя, который тоже признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Кировский районный суд Екатеринбурга на основании вердикта коллегии присяжных оправдал бывшего милиционера Антона Боровика, которого обвиняли по делу об убийстве, совершенном в 1999 году. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе судов региона, Боровик проходил по делу банды "пушистиков" – Котика и Соболя.

