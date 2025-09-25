Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге экс-сотрудника милиции приговорили к восьми годам колонии - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:54 25.09.2025 (обновлено: 16:32 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/kotik-2044320769.html
В Екатеринбурге экс-сотрудника милиции приговорили к восьми годам колонии
В Екатеринбурге экс-сотрудника милиции приговорили к восьми годам колонии - РИА Новости, 25.09.2025
В Екатеринбурге экс-сотрудника милиции приговорили к восьми годам колонии
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил к 8 годам колонии бывшего сотрудника милиции Константина Котика из банды, на счету которой 11 убийств,... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T15:54:00+03:00
2025-09-25T16:32:00+03:00
происшествия
екатеринбург
урал
россия
следственный комитет россии (ск рф)
свердловский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен – РИА Новости. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил к 8 годам колонии бывшего сотрудника милиции Константина Котика из банды, на счету которой 11 убийств, разбойные нападения и незаконный оборот оружия, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Котика судили по четырем эпизодам, вину он признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, уточнили в инстанции. "С учетом всех обстоятельств суд признал Котика виновным… и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших", – говорится в сообщении. Ранее в пресс-службах регионального управления СК РФ и Свердловского областного суда РИА Новости сообщали, что на тот момент действующий начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кировского РУВД Екатеринбурга Владислав Соболь был лидером банды, в состав которой входили сотрудник городской милиции Константин Котик и еще три человека. По данным следствия, преступления совершались на рубеже 1999-х и 2000-х годов. Так, осенью 1999 года в лесу Екатеринбурга соучастники убили двух мужчин, у которых до этого пытались получить информацию о торговце наркотиками. Тела убитых они закопали там же, в лесополосе. В апреле 2000 года фигуранты пришли в квартиру к местному жителю и "требовали передать им наркотики". Получив отказ, сообщники застрелили его, его мать и сожительницу. В июне того же года они ворвались в помещение теплопункта у дома на улице Новгородцевой, где жил мужчина, который знал о преступной деятельности участников банды, над ним и еще двумя женщинами устроили расправу. После за вознаграждение в тысячу долларов они убили мужчину, а затем еще двух жителей столицы Урала, похитив у них 250 тысяч рублей. В распоряжении преступной группы находилось пять единиц огнестрельного оружия, в том числе пистолет Макарова, два пистолета марки ИЖ, переделанных под стрельбу боевыми патронами, два обреза охотничьих гладкоствольных ружей. Основной их мотив – обогащение, отмечали следователи. Уголовные дела в отношении других предполагаемых участников ОПГ были выделены в отдельные производства, в отношении некоторых состоялись приговоры. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга 4 сентября приговорил к 9 годам колонии участника банды экс-милиционеров Владимира Семенюка, которому вменяли три преступных эпизода. Как уточняла тогда прокуратура региона, Семенюк был оперуполномоченным УВД Кировского района столицы Урала, на суде свою вину он признал. Железнодорожный райсуд 10 сентября приговорил к 16 годам колонии и Владислава Соболя, который тоже признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Кировский районный суд Екатеринбурга на основании вердикта коллегии присяжных оправдал бывшего милиционера Антона Боровика, которого обвиняли по делу об убийстве, совершенном в 1999 году. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе судов региона, Боровик проходил по делу банды "пушистиков" – Котика и Соболя.
https://ria.ru/20250916/ubiystvo--2042320245.html
https://ria.ru/20250701/primore-2026431074.html
https://ria.ru/20250923/politsejskie-2043701478.html
екатеринбург
урал
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, урал, россия, следственный комитет россии (ск рф), свердловский областной суд
Происшествия, Екатеринбург, Урал, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Свердловский областной суд
В Екатеринбурге экс-сотрудника милиции приговорили к восьми годам колонии

В Екатеринбурге экс-сотрудника милиции Котика приговорили к 8 годам колонии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен – РИА Новости. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил к 8 годам колонии бывшего сотрудника милиции Константина Котика из банды, на счету которой 11 убийств, разбойные нападения и незаконный оборот оружия, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Котика судили по четырем эпизодам, вину он признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, уточнили в инстанции.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Суд на Урале оправдал экс-милиционера, обвиненного в убийстве в 1999 году
16 сентября, 18:54
"С учетом всех обстоятельств суд признал Котика виновным… и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших", – говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службах регионального управления СК РФ и Свердловского областного суда РИА Новости сообщали, что на тот момент действующий начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кировского РУВД Екатеринбурга Владислав Соболь был лидером банды, в состав которой входили сотрудник городской милиции Константин Котик и еще три человека.
По данным следствия, преступления совершались на рубеже 1999-х и 2000-х годов. Так, осенью 1999 года в лесу Екатеринбурга соучастники убили двух мужчин, у которых до этого пытались получить информацию о торговце наркотиками. Тела убитых они закопали там же, в лесополосе.
В апреле 2000 года фигуранты пришли в квартиру к местному жителю и "требовали передать им наркотики". Получив отказ, сообщники застрелили его, его мать и сожительницу. В июне того же года они ворвались в помещение теплопункта у дома на улице Новгородцевой, где жил мужчина, который знал о преступной деятельности участников банды, над ним и еще двумя женщинами устроили расправу. После за вознаграждение в тысячу долларов они убили мужчину, а затем еще двух жителей столицы Урала, похитив у них 250 тысяч рублей.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
В Приморье полицейских будут судить за избиение задержанного
1 июля, 06:44
В распоряжении преступной группы находилось пять единиц огнестрельного оружия, в том числе пистолет Макарова, два пистолета марки ИЖ, переделанных под стрельбу боевыми патронами, два обреза охотничьих гладкоствольных ружей. Основной их мотив – обогащение, отмечали следователи.
Уголовные дела в отношении других предполагаемых участников ОПГ были выделены в отдельные производства, в отношении некоторых состоялись приговоры. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга 4 сентября приговорил к 9 годам колонии участника банды экс-милиционеров Владимира Семенюка, которому вменяли три преступных эпизода. Как уточняла тогда прокуратура региона, Семенюк был оперуполномоченным УВД Кировского района столицы Урала, на суде свою вину он признал.
Железнодорожный райсуд 10 сентября приговорил к 16 годам колонии и Владислава Соболя, который тоже признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
Кировский районный суд Екатеринбурга на основании вердикта коллегии присяжных оправдал бывшего милиционера Антона Боровика, которого обвиняли по делу об убийстве, совершенном в 1999 году. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе судов региона, Боровик проходил по делу банды "пушистиков" – Котика и Соболя.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В Омской области четверых полицейских осудили за жестокое избиение людей
23 сентября, 11:46
 
ПроисшествияЕкатеринбургУралРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Свердловский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала