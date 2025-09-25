Рейтинг@Mail.ru
Президент Бразилии намерен обсудить с Трампом конфликт на Украине
01:01 25.09.2025
Президент Бразилии намерен обсудить с Трампом конфликт на Украине
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом обсудить конфликт на Украине. РИА Новости, 25.09.2025
в мире
бразилия
украина
россия
дональд трамп
луис инасиу лула да силва
оон
БУЭНОС-АЙРЕС, 25 сен - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом обсудить конфликт на Украине. "Я буду говорить с Трампом о войне. Я знаю, что он друг (президента России Владимира) Путина. Я тоже друг Путина. Если один друг многое может сделать, то два друга смогут сделать намного больше. Кто знает?" - сказал президент Бразилии журналистам. Ранее Трамп, выступая на Генеральной ассамблее ООН, заявил, что договорился встретиться с президентом Бразилии. Дата встречи пока не определена.
в мире, бразилия, украина, россия, дональд трамп, луис инасиу лула да силва, оон
В мире, Бразилия, Украина, Россия, Дональд Трамп, Луис Инасиу Лула да Силва, ООН
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 25 сен - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом обсудить конфликт на Украине.
"Я буду говорить с Трампом о войне. Я знаю, что он друг (президента России Владимира) Путина. Я тоже друг Путина. Если один друг многое может сделать, то два друга смогут сделать намного больше. Кто знает?" - сказал президент Бразилии журналистам.
Ранее Трамп, выступая на Генеральной ассамблее ООН, заявил, что договорился встретиться с президентом Бразилии. Дата встречи пока не определена.
