Анатолий Китов: советский гений, который изобрел интернет раньше США

Анатолий Китов: советский гений, который изобрел интернет раньше США

Анатолий Иванович Китов стоял у самых истоков "советской кибернетики", многие его идеи были в то время прорывными. Он мог стать и отцом "советского интернета"...

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Анатолий Иванович Китов стоял у самых истоков "советской кибернетики", многие его идеи были в то время прорывными. Он мог стать и отцом "советского интернета". Однако судьба сложилась иначе.Мальчик с незаурядным умомБудущий ученый родился 9 августа 1920-го в Самаре. Годом позже его семья переехала в Ташкент.Мальчик с детства отличался незаурядным умом: на городских и республиканских олимпиадах по математике и физике постоянно занимал первые места. Увлекался и спортом: например, стал чемпионом Ташкента по гимнастике.Окончив на отлично школу, Китов с легкостью поступил на физико-математический факультет Средне-Азиатского государственного университета.Решал уравнения, сидя в окопахВо время войны, отучившись в Ленинградском артиллерийском училище, отправился на фронт в звании младшего лейтенанта. Сначала командовал артиллерийским взводом, затем — зенитной батареей.Даже находясь в окопах, он умудрялся решать хитроумные уравнения. На втором году войны Китов получил тяжелое ранение в Ростовской области.Еще одно настигло его во время обороны Кавказа, но он быстро вернулся в строй. Участвовал в освобождении от фашистов Крыма, Украины и Польши. Дошел с Красной армией до Берлина.И после окончания войны Китов продолжил учебу — его отправили в Москву, где он поступил сразу на второй курс Артиллерийской военно-инженерной академии."Кибернетика — лженаука"В начале 1950-х молодой референт Академии артиллерийских наук заинтересовался только появившимися тогда компьютерами. Он попросил руководство вуза отправить его в СКБ-245 (впоследствии — НИЦЭВТ), где в то время создавалась одна из первых отечественных ЭВМ "Стрела".Еще в 1951-м Китову удалось прочесть в спецхране "Кибернетику" Норберта Винера, запрещенную тогда в СССР книгу. Труд произвел на молодого ученого огромное впечатление.Китов одним из первых понял, что ЭВМ — это не просто большой калькулятор, а нечто новое, позволяющее решать огромный круг самых разнообразных задач. Хотя в то время к кибернетике в стране относились, мягко говоря, не очень."Эта механистическая, метафизическая лженаука отлично уживается с идеализмом в философии, психологии, социологии", — цитата из статьи о кибернетике из "Краткого философского словаря СССР", 1954 год."Советский интернет"Но ничто уже не могло заставить целеустремленного ученого свернуть с выбранного пути. В последующие годы Китов выпускает одну научную статью за другой. В 1956-м — книгу "Электронные цифровые машины".Постепенно меняется отношение в научных кругах и к кибернетике: ее уже никто не называет лженаукой.Главным делом жизни Китова можно считать разработку плана создания компьютерной сети (Единой государственной сети вычислительных центров — ЕГСВЦ) для управления народным хозяйством и одновременно для решения военных задач. Речь, по сути, шла о "советском интернете"Свой план Анатолий Иванович предложил сразу на самый верх. В январе 1959-го ученый написал генсеку Никите Хрущеву.Не получив ответа, осенью того же года он заново направляет в Кремль письмо, приложив к нему 200-страничный детальный проект, получивший название "Красной книги". Один из главных тезисов Китова — "обогнать Америку, не догоняя!".Однако настойчивость привела исследователя к самым катастрофическим последствиям. Его исключили из партии и сняли с поста, фактически уволив из рядов вооруженных сил без права занимать руководящие должности.В чем причина — доподлинно неизвестно. По одной из версий, сильно против разработки были видные управленцы и экономисты. Многие "бюрократы" считали проект угрозой своему существованию.Последние годыВ 1969-м в Соединенных Штатах запустили первую в мире компьютерную сеть, связавшую воедино ЭВМ на военных объектах, в университетах и в государственных органах.А Китов после "разгрома" его идей сосредоточился на научной деятельности — писал книги и развивал идеи кибернетики. Спустя несколько лет опалы ему предложили возглавить Главный вычислительный центр Министерства радиопромышленности СССР.В 1970-х Анатолий Иванович увлекся медициной. В эту сферу он привнес некоторые из своих разработок.А 1980-е годы Китов встретил в должности заведующего кафедрой вычислительной техники и программирования в Московском институте народного хозяйства имени Г. В. Плеханова. Отца "советской кибернетики" не стало в 2005-м, он скончался в 85 лет.

