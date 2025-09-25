Китай обвинил США в серьезном ударе по многосторонней торговой системе
Ван Вэньтао: пошлины США серьезно ударили по многосторонней торговой системе
ПЕКИН, 25 сен – РИА Новости. Повышение США таможенных пошлин в одностороннем порядке серьезно ударило по многосторонней торговой системе, заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао на встрече с Генеральным секретарем ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен на полях ГА ООН в Нью-Йорке.
"Одностороннее повышение США таможенных пошлин нанесло серьезный удар по многосторонней торговой системе", - заявил Ван Вэньтао, слова которого приводятся на сайте министерства коммерции КНР.
Он подчеркнул, что все стороны должны твердо отстаивать многосторонность и свободную торговлю, защищать основные принципы многосторонней торговой системы, а также вносить больше стабильности и определенности в мировую экономику.
Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из КНР. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Соединенными Штатами "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. В настоящее время эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
