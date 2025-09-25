Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Запада" зачищают Кировск от остатков боевиков ВСУ - РИА Новости, 25.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 25.09.2025 (обновлено: 13:00 25.09.2025)
Бойцы "Запада" зачищают Кировск от остатков боевиков ВСУ
Российские штурмовики зачищают Кировск в ДНР от остатков боевиков ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российские штурмовики зачищают Кировск в ДНР от остатков боевиков ВСУ, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Завершается освобождение населенного пункта Кировск Донецкой Народной Республики, российские штурмовые подразделения проводят зачистку города", — говорится в сводке.По данным Минобороны, Киев стянул на это направление внушительные силы в количестве трех бригад, задействовав до 19 батальонов, превратил каждый дом и подвалы в хорошо укрепленные опорные пункты для ведения боя.Подразделения "Запада" использовали эффект внезапности и, сходу форсировав реку, вклинились в глубину обороны ВСУ. Населенный пункт зачищают от остатков 63-й механизированной бригады противника, добавили в ведомстве.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российские штурмовики зачищают Кировск в ДНР от остатков боевиков ВСУ, сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Завершается освобождение населенного пункта Кировск Донецкой Народной Республики, российские штурмовые подразделения проводят зачистку города", — говорится в сводке.
Российские войска заняли шахту под Северском в ДНР
Вчера, 08:24

Кировск расположен менее чем в десяти километрах к востоку от Красного Лимана.

По данным Минобороны, Киев стянул на это направление внушительные силы в количестве трех бригад, задействовав до 19 батальонов, превратил каждый дом и подвалы в хорошо укрепленные опорные пункты для ведения боя.
Подразделения "Запада" использовали эффект внезапности и, сходу форсировав реку, вклинились в глубину обороны ВСУ. Населенный пункт зачищают от остатков 63-й механизированной бригады противника, добавили в ведомстве.
