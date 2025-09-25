https://ria.ru/20250925/kirovsk-2044269570.html

Бойцы "Запада" зачищают Кировск от остатков боевиков ВСУ

Бойцы "Запада" зачищают Кировск от остатков боевиков ВСУ - РИА Новости, 25.09.2025

Бойцы "Запада" зачищают Кировск от остатков боевиков ВСУ

Российские штурмовики зачищают Кировск в ДНР от остатков боевиков ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российские штурмовики зачищают Кировск в ДНР от остатков боевиков ВСУ, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Завершается освобождение населенного пункта Кировск Донецкой Народной Республики, российские штурмовые подразделения проводят зачистку города", — говорится в сводке.По данным Минобороны, Киев стянул на это направление внушительные силы в количестве трех бригад, задействовав до 19 батальонов, превратил каждый дом и подвалы в хорошо укрепленные опорные пункты для ведения боя.Подразделения "Запада" использовали эффект внезапности и, сходу форсировав реку, вклинились в глубину обороны ВСУ. Населенный пункт зачищают от остатков 63-й механизированной бригады противника, добавили в ведомстве.

