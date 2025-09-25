Рейтинг@Mail.ru
В Киргизии назвали дату досрочных выборов в парламент - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:08 25.09.2025 (обновлено: 10:11 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/kirgiziya-2044213755.html
В Киргизии назвали дату досрочных выборов в парламент
В Киргизии назвали дату досрочных выборов в парламент - РИА Новости, 25.09.2025
В Киргизии назвали дату досрочных выборов в парламент
Досрочные выборы депутатов парламента Киргизии по процедуре должны пройти 30 ноября, сообщил спикер законодательного собрания Нурланбек Тургунбек уулу. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T10:08:00+03:00
2025-09-25T10:11:00+03:00
в мире
киргизия
садыр жапаров
парламент киргизии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/71761/92/717619283_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_6a2d63d69171a855f07a152b1d238716.jpg
БИШКЕК, 25 сен - РИА Новости. Досрочные выборы депутатов парламента Киргизии по процедуре должны пройти 30 ноября, сообщил спикер законодательного собрания Нурланбек Тургунбек уулу. "Согласно всем процедурам, досрочные выборы должны пройти 30 ноября", - заявил спикер в своей речи на заседании парламента. Глава законодательного собрания заверил, что предстоящее голосование пройдет честно и открыто. Ранее в четверг депутаты парламента Киргизии единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания. Спикер уточнил, что действующий созыв сохраняет полномочия до прихода нового состава депутатов. В случае необходимости Тургунбек уулу может созвать внеочередное заседание законодательного собрания. Как объяснил на минувшей Тургунбек уулу, самороспуск происходит для того, чтобы увеличить временной разрыв между двумя важными политическими событиями: выборами парламента, которые по графику должны были состояться в ноябре 2026 года, и выборами президента, намеченными на январь 2027 года. В июне президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон об изменении системы выборов в парламент. Ранее депутаты избирались по мажоритарно-пропорциональной системе. Так, 54 депутата баллотировались от политических партий по единому избирательному округу. Еще 36 - по одномандатным округам от политических объединений или путем самовыдвижения. Теперь же образуются 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по 3 депутата. Право выдвижения кандидатов в нардепы по многомандатным территориальным избирательным округам принадлежит политическим партиям и гражданам путем самовыдвижения. Также при проведении выборов может быть применено дистанционное или электронное голосование. Решение о проведении альтернативного голосования принимается при назначении выборов.
https://ria.ru/20241218/kirgiziya-1989839863.html
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/71761/92/717619283_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_64c79b19eb58fbfd58b0adcfe2680a0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киргизия, садыр жапаров, парламент киргизии
В мире, Киргизия, Садыр Жапаров, Парламент Киргизии
В Киргизии назвали дату досрочных выборов в парламент

Досрочные выборы депутатов парламента Киргизии пройдут 30 ноября

© РИА Новости / Алексей Ничукин | Перейти в медиабанкФлаг Киргизии
Флаг Киргизии - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Алексей Ничукин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
БИШКЕК, 25 сен - РИА Новости. Досрочные выборы депутатов парламента Киргизии по процедуре должны пройти 30 ноября, сообщил спикер законодательного собрания Нурланбек Тургунбек уулу.
«
"Согласно всем процедурам, досрочные выборы должны пройти 30 ноября", - заявил спикер в своей речи на заседании парламента.
Глава законодательного собрания заверил, что предстоящее голосование пройдет честно и открыто.
Ранее в четверг депутаты парламента Киргизии единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания.
Спикер уточнил, что действующий созыв сохраняет полномочия до прихода нового состава депутатов. В случае необходимости Тургунбек уулу может созвать внеочередное заседание законодательного собрания.
Как объяснил на минувшей Тургунбек уулу, самороспуск происходит для того, чтобы увеличить временной разрыв между двумя важными политическими событиями: выборами парламента, которые по графику должны были состояться в ноябре 2026 года, и выборами президента, намеченными на январь 2027 года.
В июне президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон об изменении системы выборов в парламент. Ранее депутаты избирались по мажоритарно-пропорциональной системе. Так, 54 депутата баллотировались от политических партий по единому избирательному округу. Еще 36 - по одномандатным округам от политических объединений или путем самовыдвижения. Теперь же образуются 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по 3 депутата. Право выдвижения кандидатов в нардепы по многомандатным территориальным избирательным округам принадлежит политическим партиям и гражданам путем самовыдвижения.
Также при проведении выборов может быть применено дистанционное или электронное голосование. Решение о проведении альтернативного голосования принимается при назначении выборов.
Президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Президент Киргизии назначил нового главу правительства
18 декабря 2024, 09:55
 
В миреКиргизияСадыр ЖапаровПарламент Киргизии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала