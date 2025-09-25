https://ria.ru/20250925/kirgiziya-2044213755.html
В Киргизии назвали дату досрочных выборов в парламент
В Киргизии назвали дату досрочных выборов в парламент - РИА Новости, 25.09.2025
В Киргизии назвали дату досрочных выборов в парламент
Досрочные выборы депутатов парламента Киргизии по процедуре должны пройти 30 ноября, сообщил спикер законодательного собрания Нурланбек Тургунбек уулу. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T10:08:00+03:00
2025-09-25T10:08:00+03:00
2025-09-25T10:11:00+03:00
в мире
киргизия
садыр жапаров
парламент киргизии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/71761/92/717619283_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_6a2d63d69171a855f07a152b1d238716.jpg
БИШКЕК, 25 сен - РИА Новости. Досрочные выборы депутатов парламента Киргизии по процедуре должны пройти 30 ноября, сообщил спикер законодательного собрания Нурланбек Тургунбек уулу. "Согласно всем процедурам, досрочные выборы должны пройти 30 ноября", - заявил спикер в своей речи на заседании парламента. Глава законодательного собрания заверил, что предстоящее голосование пройдет честно и открыто. Ранее в четверг депутаты парламента Киргизии единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания. Спикер уточнил, что действующий созыв сохраняет полномочия до прихода нового состава депутатов. В случае необходимости Тургунбек уулу может созвать внеочередное заседание законодательного собрания. Как объяснил на минувшей Тургунбек уулу, самороспуск происходит для того, чтобы увеличить временной разрыв между двумя важными политическими событиями: выборами парламента, которые по графику должны были состояться в ноябре 2026 года, и выборами президента, намеченными на январь 2027 года. В июне президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон об изменении системы выборов в парламент. Ранее депутаты избирались по мажоритарно-пропорциональной системе. Так, 54 депутата баллотировались от политических партий по единому избирательному округу. Еще 36 - по одномандатным округам от политических объединений или путем самовыдвижения. Теперь же образуются 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по 3 депутата. Право выдвижения кандидатов в нардепы по многомандатным территориальным избирательным округам принадлежит политическим партиям и гражданам путем самовыдвижения. Также при проведении выборов может быть применено дистанционное или электронное голосование. Решение о проведении альтернативного голосования принимается при назначении выборов.
https://ria.ru/20241218/kirgiziya-1989839863.html
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/71761/92/717619283_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_64c79b19eb58fbfd58b0adcfe2680a0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, садыр жапаров, парламент киргизии
В мире, Киргизия, Садыр Жапаров, Парламент Киргизии
В Киргизии назвали дату досрочных выборов в парламент
Досрочные выборы депутатов парламента Киргизии пройдут 30 ноября
БИШКЕК, 25 сен - РИА Новости. Досрочные выборы депутатов парламента Киргизии по процедуре должны пройти 30 ноября, сообщил спикер законодательного собрания Нурланбек Тургунбек уулу.
«
"Согласно всем процедурам, досрочные выборы должны пройти 30 ноября", - заявил спикер в своей речи на заседании парламента.
Глава законодательного собрания заверил, что предстоящее голосование пройдет честно и открыто.
Ранее в четверг депутаты парламента Киргизии
единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания.
Спикер уточнил, что действующий созыв сохраняет полномочия до прихода нового состава депутатов. В случае необходимости Тургунбек уулу может созвать внеочередное заседание законодательного собрания.
Как объяснил на минувшей Тургунбек уулу, самороспуск происходит для того, чтобы увеличить временной разрыв между двумя важными политическими событиями: выборами парламента, которые по графику должны были состояться в ноябре 2026 года, и выборами президента, намеченными на январь 2027 года.
В июне президент Киргизии Садыр Жапаров
подписал закон об изменении системы выборов в парламент. Ранее депутаты избирались по мажоритарно-пропорциональной системе. Так, 54 депутата баллотировались от политических партий по единому избирательному округу. Еще 36 - по одномандатным округам от политических объединений или путем самовыдвижения. Теперь же образуются 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по 3 депутата. Право выдвижения кандидатов в нардепы по многомандатным территориальным избирательным округам принадлежит политическим партиям и гражданам путем самовыдвижения.
Также при проведении выборов может быть применено дистанционное или электронное голосование. Решение о проведении альтернативного голосования принимается при назначении выборов.