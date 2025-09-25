https://ria.ru/20250925/kirgiziya-2044213755.html

В Киргизии назвали дату досрочных выборов в парламент

Досрочные выборы депутатов парламента Киргизии по процедуре должны пройти 30 ноября, сообщил спикер законодательного собрания Нурланбек Тургунбек уулу.

БИШКЕК, 25 сен - РИА Новости. Досрочные выборы депутатов парламента Киргизии по процедуре должны пройти 30 ноября, сообщил спикер законодательного собрания Нурланбек Тургунбек уулу. "Согласно всем процедурам, досрочные выборы должны пройти 30 ноября", - заявил спикер в своей речи на заседании парламента. Глава законодательного собрания заверил, что предстоящее голосование пройдет честно и открыто. Ранее в четверг депутаты парламента Киргизии единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания. Спикер уточнил, что действующий созыв сохраняет полномочия до прихода нового состава депутатов. В случае необходимости Тургунбек уулу может созвать внеочередное заседание законодательного собрания. Как объяснил на минувшей Тургунбек уулу, самороспуск происходит для того, чтобы увеличить временной разрыв между двумя важными политическими событиями: выборами парламента, которые по графику должны были состояться в ноябре 2026 года, и выборами президента, намеченными на январь 2027 года. В июне президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон об изменении системы выборов в парламент. Ранее депутаты избирались по мажоритарно-пропорциональной системе. Так, 54 депутата баллотировались от политических партий по единому избирательному округу. Еще 36 - по одномандатным округам от политических объединений или путем самовыдвижения. Теперь же образуются 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по 3 депутата. Право выдвижения кандидатов в нардепы по многомандатным территориальным избирательным округам принадлежит политическим партиям и гражданам путем самовыдвижения. Также при проведении выборов может быть применено дистанционное или электронное голосование. Решение о проведении альтернативного голосования принимается при назначении выборов.

