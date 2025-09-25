Рейтинг@Mail.ru
В Киргизии депутаты проголосовали за самороспуск заксобрания - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:37 25.09.2025 (обновлено: 09:53 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/kirgiziya-2044203773.html
В Киргизии депутаты проголосовали за самороспуск заксобрания
В Киргизии депутаты проголосовали за самороспуск заксобрания - РИА Новости, 25.09.2025
В Киргизии депутаты проголосовали за самороспуск заксобрания
Депутаты парламента Киргизии проголосовали за самороспуск законодательного собрания, передает в четверг корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T09:37:00+03:00
2025-09-25T09:53:00+03:00
киргизия
в мире
садыр жапаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579401479_214:0:2558:1318_1920x0_80_0_0_2f1b0c00f6e0c755728c8487d6ae7bc6.jpg
БИШКЕК, 25 сен – РИА Новости. Депутаты парламента Киргизии проголосовали за самороспуск законодательного собрания, передает в четверг корреспондент РИА Новости. Решение о самороспуске было принято единогласно. В ходе голосования на заседании законодательного собрания за самороспуск проголосовали 84 депутата, против не высказался никто. Как объяснил на минувшей неделе спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу, самороспуск происходит для того, чтобы увеличить временной разрыв между двумя важными политическими событиями: выборами парламента, которые по графику должны были состояться в ноябре 2026 года, и выборами президента, намеченными на январь 2027 года.Согласно закону, действующий состав парламента продолжит работу до объявления даты выборов в новый созыв. Досрочные выборы должны пройти в срок от 40 до 65 дней с дня самороспуска. Точную дату назначит президент страны.В июне президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон об изменении системы выборов в парламент. Ранее депутаты избирались по мажоритарно-пропорциональной системе. Так, 54 депутата баллотировались от политических партий по единому избирательному округу. Еще 36 - по одномандатным округам от политических объединений или путем самовыдвижения. Теперь же образуются 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по 3 депутата. Право выдвижения кандидатов в нардепы по многомандатным территориальным избирательным округам принадлежит политическим партиям и гражданам путем самовыдвижения.Также при проведении выборов может быть применено дистанционное или электронное голосование. Решение о проведении альтернативного голосования принимается при назначении выборов.
https://ria.ru/20241206/putin-1987652094.html
https://ria.ru/20250814/rossiya-2035375243.html
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579401479_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bb19b12138230908be3a330ea3fac17b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киргизия, в мире, садыр жапаров
Киргизия, В мире, Садыр Жапаров
В Киргизии депутаты проголосовали за самороспуск заксобрания

Депутаты парламента Киргизии проголосовали за самороспуск заксобрания

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФлаг Киргизии
Флаг Киргизии - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Флаг Киргизии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БИШКЕК, 25 сен – РИА Новости. Депутаты парламента Киргизии проголосовали за самороспуск законодательного собрания, передает в четверг корреспондент РИА Новости.
Решение о самороспуске было принято единогласно. В ходе голосования на заседании законодательного собрания за самороспуск проголосовали 84 депутата, против не высказался никто.
Президент РФ Владимир Путин общается по телефону - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Путин оценил вклад президента Киргизии в укрепление связей с Россией
6 декабря 2024, 09:10
Как объяснил на минувшей неделе спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу, самороспуск происходит для того, чтобы увеличить временной разрыв между двумя важными политическими событиями: выборами парламента, которые по графику должны были состояться в ноябре 2026 года, и выборами президента, намеченными на январь 2027 года.
Согласно закону, действующий состав парламента продолжит работу до объявления даты выборов в новый созыв. Досрочные выборы должны пройти в срок от 40 до 65 дней с дня самороспуска. Точную дату назначит президент страны.
В июне президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон об изменении системы выборов в парламент. Ранее депутаты избирались по мажоритарно-пропорциональной системе. Так, 54 депутата баллотировались от политических партий по единому избирательному округу. Еще 36 - по одномандатным округам от политических объединений или путем самовыдвижения. Теперь же образуются 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по 3 депутата. Право выдвижения кандидатов в нардепы по многомандатным территориальным избирательным округам принадлежит политическим партиям и гражданам путем самовыдвижения.
Также при проведении выборов может быть применено дистанционное или электронное голосование. Решение о проведении альтернативного голосования принимается при назначении выборов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи в Чолпон-Ата. 14 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Жапаров рассказал, что объединяет Киргизию и Россию
14 августа, 18:43
 
КиргизияВ миреСадыр Жапаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала