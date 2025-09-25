В Киргизии депутаты проголосовали за самороспуск заксобрания

https://ria.ru/20250925/kirgiziya-2044203773.html

БИШКЕК, 25 сен – РИА Новости. Депутаты парламента Киргизии проголосовали за самороспуск законодательного собрания, передает в четверг корреспондент РИА Новости. Решение о самороспуске было принято единогласно. В ходе голосования на заседании законодательного собрания за самороспуск проголосовали 84 депутата, против не высказался никто. Как объяснил на минувшей неделе спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу, самороспуск происходит для того, чтобы увеличить временной разрыв между двумя важными политическими событиями: выборами парламента, которые по графику должны были состояться в ноябре 2026 года, и выборами президента, намеченными на январь 2027 года.Согласно закону, действующий состав парламента продолжит работу до объявления даты выборов в новый созыв. Досрочные выборы должны пройти в срок от 40 до 65 дней с дня самороспуска. Точную дату назначит президент страны.В июне президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон об изменении системы выборов в парламент. Ранее депутаты избирались по мажоритарно-пропорциональной системе. Так, 54 депутата баллотировались от политических партий по единому избирательному округу. Еще 36 - по одномандатным округам от политических объединений или путем самовыдвижения. Теперь же образуются 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по 3 депутата. Право выдвижения кандидатов в нардепы по многомандатным территориальным избирательным округам принадлежит политическим партиям и гражданам путем самовыдвижения.Также при проведении выборов может быть применено дистанционное или электронное голосование. Решение о проведении альтернативного голосования принимается при назначении выборов.

