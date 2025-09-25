https://ria.ru/20250925/kimmel-2044177853.html
Возвращение Джимми Киммела посмотрели миллионы зрителей
2025-09-25T03:50:00+03:00
чарли кирк
youtube
убийство американского политика чарли кирка
ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. Возвращение американского комика Джимми Киммела в эфир во вторник посмотрели рекордные 6,26 миллиона зрителей, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление телеканала ABC. Аудитория шоу значительно превзошла его среднегодовой показатель в 1,5 миллиона зрителей. Кроме того, монолог ведущего собрал более 26 миллионов просмотров на платформе YouTube. В понедельник Disney объявила о возобновлении показа авторского шоу Киммела, ранее отстраненного от выхода в эфир после его комментариев об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Киммел сменил риторику, назвал произошедшее трагедией и прослезился в ходе обсуждения панихиды по Кирку.
чарли кирк, youtube, в мире, убийство американского политика чарли кирка
