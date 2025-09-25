Рейтинг@Mail.ru
Возвращение Джимми Киммела посмотрели миллионы зрителей - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:50 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/kimmel-2044177853.html
Возвращение Джимми Киммела посмотрели миллионы зрителей
Возвращение Джимми Киммела посмотрели миллионы зрителей - РИА Новости, 25.09.2025
Возвращение Джимми Киммела посмотрели миллионы зрителей
Возвращение американского комика Джимми Киммела в эфир во вторник посмотрели рекордные 6,26 миллиона зрителей, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T03:50:00+03:00
2025-09-25T03:50:00+03:00
чарли кирк
youtube
в мире
убийство американского политика чарли кирка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151572/73/1515727328_0:10:2094:1188_1920x0_80_0_0_a92fec2d77aac1e10ded9c73d841f6ce.jpg
ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. Возвращение американского комика Джимми Киммела в эфир во вторник посмотрели рекордные 6,26 миллиона зрителей, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление телеканала ABC. Аудитория шоу значительно превзошла его среднегодовой показатель в 1,5 миллиона зрителей. Кроме того, монолог ведущего собрал более 26 миллионов просмотров на платформе YouTube. В понедельник Disney объявила о возобновлении показа авторского шоу Киммела, ранее отстраненного от выхода в эфир после его комментариев об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Киммел сменил риторику, назвал произошедшее трагедией и прослезился в ходе обсуждения панихиды по Кирку.
https://ria.ru/20250924/tramp-2043900037.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151572/73/1515727328_0:0:2094:1572_1920x0_80_0_0_ada95678361bf27e48a2fa87d06e42ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чарли кирк, youtube, в мире, убийство американского политика чарли кирка
Чарли Кирк, YouTube, В мире, Убийство американского политика Чарли Кирка
Возвращение Джимми Киммела посмотрели миллионы зрителей

Возвращение Джимми Киммела в эфир посмотрели рекордные 6,26 миллиона зрителей

© AP Photo / Chris PizzelloДжимми Киммел
Джимми Киммел - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Chris Pizzello
Джимми Киммел. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. Возвращение американского комика Джимми Киммела в эфир во вторник посмотрели рекордные 6,26 миллиона зрителей, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление телеканала ABC.
Аудитория шоу значительно превзошла его среднегодовой показатель в 1,5 миллиона зрителей. Кроме того, монолог ведущего собрал более 26 миллионов просмотров на платформе YouTube.
В понедельник Disney объявила о возобновлении показа авторского шоу Киммела, ранее отстраненного от выхода в эфир после его комментариев об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Киммел сменил риторику, назвал произошедшее трагедией и прослезился в ходе обсуждения панихиды по Кирку.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Трамп назвал комика Киммела инструментом Демократической партии
24 сентября, 06:50
 
Чарли КиркYouTubeВ миреУбийство американского политика Чарли Кирка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала