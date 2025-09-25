Рейтинг@Mail.ru
Харрис раскрыла, как в Германии обзывали Меркель
08:53 25.09.2025 (обновлено: 13:59 25.09.2025)
Харрис раскрыла, как в Германии обзывали Меркель
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Бывший вице-президент США Камала Харрис в своих мемуарах "107 дней" рассказала об обидном прозвище экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, пишет РБК. Отмечается, что разговор между ними состоялся в 2021 году, когда Меркель прибыла в Вашингтон с официальным визитом.По словам Харрис, та, беседуя с ней, произнесла на немецком название некой птицы, которая, как объяснила ей переводчица, не отличается красотой."Раньше они дразнили меня этой уродливой птицей. И поначалу мне было очень больно. Никогда не позволяй им довести тебя до слез", — приводятся слова экс-канцлера. В июле газета Wall Street Journal писала, что бывший президент США Джо Байден продал права на свои будущие мемуары издательской компании Hachette Book Group за десять миллионов долларов.
Харрис раскрыла, как в Германии обзывали Меркель

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Бывший вице-президент США Камала Харрис в своих мемуарах "107 дней" рассказала об обидном прозвище экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, пишет РБК.

Отмечается, что разговор между ними состоялся в 2021 году, когда Меркель прибыла в Вашингтон с официальным визитом.
По словам Харрис, та, беседуя с ней, произнесла на немецком название некой птицы, которая, как объяснила ей переводчица, не отличается красотой.
"Раньше они дразнили меня этой уродливой птицей. И поначалу мне было очень больно. Никогда не позволяй им довести тебя до слез", — приводятся слова экс-канцлера.

В июле газета Wall Street Journal писала, что бывший президент США Джо Байден продал права на свои будущие мемуары издательской компании Hachette Book Group за десять миллионов долларов.
