Британия и другие страны Европы игнорируют позицию России, заявил Келин - РИА Новости, 25.09.2025
21:24 25.09.2025
Британия и другие страны Европы игнорируют позицию России, заявил Келин
Великобритания и другие страны Европы уже много лет игнорируют точку зрения России и ведут диалог только между собой, заявил посол РФ в Британии Андрей Келин. РИА Новости, 25.09.2025
в мире
россия
великобритания
европа
андрей келин
ЛОНДОН, 25 сен - РИА Новости. Великобритания и другие страны Европы уже много лет игнорируют точку зрения России и ведут диалог только между собой, заявил посол РФ в Британии Андрей Келин. "Европейские лидеры не хотят вступать в диалог, они разговаривают только друг с другом. Это не новое явление, оно началось много лет назад. Они, а в особенности Великобритания, перестали разговаривать с нами много лет назад. Они не приглашают наших политологов с примерно 2015 года. Существует очень небольшое количество делегаций, которые приезжают на международные мероприятия, но не приглашаются на двусторонние беседы. Европейцы слушают только друг друга и игнорируют другие точки зрения, и это проблема", - заявил Келин в интервью британскому телеканалу Channel 4. Он подчеркнул, что на данный момент не существует отношений между Россией и Великобританией, существуют только контакты. В частности, у посольства РФ в Лондоне существуют контакты с британским МИД, при этом у российской дипмиссии нет контактов с британскими политиками. Ранее Келин заявил, что восстановление отношений между Россией и Великобританией станет возможным после того, как британские власти осознают и признают ошибочность своей позиции. В октябре 2024 года Келин указал, что не Россия начала разрушать отношения и разрывать связи между двумя странами, поэтому инициатива должна исходить от Британии.
в мире, россия, великобритания, европа, андрей келин
В мире, Россия, Великобритания, Европа, Андрей Келин
© Фото : Посольство РФ в ВеликобританииПосол России в Великобритании Андрей Келин
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Фото : Посольство РФ в Великобритании
Посол России в Великобритании Андрей Келин. Архивное фото
ЛОНДОН, 25 сен - РИА Новости. Великобритания и другие страны Европы уже много лет игнорируют точку зрения России и ведут диалог только между собой, заявил посол РФ в Британии Андрей Келин.
"Европейские лидеры не хотят вступать в диалог, они разговаривают только друг с другом. Это не новое явление, оно началось много лет назад. Они, а в особенности Великобритания, перестали разговаривать с нами много лет назад. Они не приглашают наших политологов с примерно 2015 года. Существует очень небольшое количество делегаций, которые приезжают на международные мероприятия, но не приглашаются на двусторонние беседы. Европейцы слушают только друг друга и игнорируют другие точки зрения, и это проблема", - заявил Келин в интервью британскому телеканалу Channel 4.
Он подчеркнул, что на данный момент не существует отношений между Россией и Великобританией, существуют только контакты. В частности, у посольства РФ в Лондоне существуют контакты с британским МИД, при этом у российской дипмиссии нет контактов с британскими политиками.
Ранее Келин заявил, что восстановление отношений между Россией и Великобританией станет возможным после того, как британские власти осознают и признают ошибочность своей позиции. В октябре 2024 года Келин указал, что не Россия начала разрушать отношения и разрывать связи между двумя странами, поэтому инициатива должна исходить от Британии.
Келин назвал идею создания европейской армии утопичной
9 июля, 15:28
 
