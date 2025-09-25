https://ria.ru/20250925/kelin-2044434784.html

Британия и другие страны Европы игнорируют позицию России, заявил Келин

Британия и другие страны Европы игнорируют позицию России, заявил Келин - РИА Новости, 25.09.2025

Британия и другие страны Европы игнорируют позицию России, заявил Келин

Великобритания и другие страны Европы уже много лет игнорируют точку зрения России и ведут диалог только между собой, заявил посол РФ в Британии Андрей Келин. РИА Новости, 25.09.2025

ЛОНДОН, 25 сен - РИА Новости. Великобритания и другие страны Европы уже много лет игнорируют точку зрения России и ведут диалог только между собой, заявил посол РФ в Британии Андрей Келин. "Европейские лидеры не хотят вступать в диалог, они разговаривают только друг с другом. Это не новое явление, оно началось много лет назад. Они, а в особенности Великобритания, перестали разговаривать с нами много лет назад. Они не приглашают наших политологов с примерно 2015 года. Существует очень небольшое количество делегаций, которые приезжают на международные мероприятия, но не приглашаются на двусторонние беседы. Европейцы слушают только друг друга и игнорируют другие точки зрения, и это проблема", - заявил Келин в интервью британскому телеканалу Channel 4. Он подчеркнул, что на данный момент не существует отношений между Россией и Великобританией, существуют только контакты. В частности, у посольства РФ в Лондоне существуют контакты с британским МИД, при этом у российской дипмиссии нет контактов с британскими политиками. Ранее Келин заявил, что восстановление отношений между Россией и Великобританией станет возможным после того, как британские власти осознают и признают ошибочность своей позиции. В октябре 2024 года Келин указал, что не Россия начала разрушать отношения и разрывать связи между двумя странами, поэтому инициатива должна исходить от Британии.

