Интерпол объявил в розыск блогера Максима Каца*

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Блогер Максим Кац*, ранее осужденный за фейки о российской армии и обвиняемый в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, объявлен в розыск на территории всех государств- членов Интерпола, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Розыск объявлен на территории всех государств-членов Интерпола", - сказано в документах. Хорошевский суд Москвы во вторник выдал санкцию на заочный арест Каца* по части 2 статьи 330.1 УК РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности). По этому делу ему грозит до двух лет лишения свободы. Столичный суд в августе 2023 года заочно приговорил Каца* к 8 годам колонии общего режима по делу о публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ. Как полагает следствие, 3 апреля 2022 года Кац* опубликовал на YouTube видеозапись с фейками об уничтожении населенных пунктов и гражданских на Украине в ходе СВО. В ходе прений сторон прокурор просил приговорить блогера к 10 годам колонии. Как заявлял его адвокат, вину блогер не признал. В судебных документах уточняется, что Кац* в 2022 году был объявлен в федеральный и международный розыск с целью ареста и экстрадиции.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

