22:45 25.09.2025
в мире
азербайджан
ильхам алиев
оон
БАКУ, 25 сен – РИА Новости. Свыше 50 тысяч человек живут, работают и получают образование на территории Карабаха в настоящее время, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. "Мы восстанавливаем разрушенные до основания села и города. В рамках программы "Великое возвращение" на освобожденных землях уже живут, работают и получают образование свыше 50 тысяч человек", - отметил глава азербайджанского государства. По его словам, одной из самых больших гуманитарных проблем, с которой сталкивается Азербайджан в постконфликтный период, является опасность, создаваемая минами. "С ноября 2020 года по сегодняшний день в результате взрывов мин погибли или получили тяжелые ранения более 400 азербайджанских гражданских лиц и военнослужащих. Эта масштабная минная угроза препятствует безопасному возвращению переселенцев и реализации проектов по восстановлению", - сказал Алиев.
в мире, азербайджан, ильхам алиев, оон
В мире, Азербайджан, Ильхам Алиев, ООН
Более 50 тысяч человек проживают в Карабахе, заявил Алиев

Алиев: на освобожденных территориях Карабаха живут свыше 50 тысяч человек

Вид на город Ханкенди (Степанакерт)
Вид на город Ханкенди (Степанакерт). Архивное фото
БАКУ, 25 сен – РИА Новости. Свыше 50 тысяч человек живут, работают и получают образование на территории Карабаха в настоящее время, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Мы восстанавливаем разрушенные до основания села и города. В рамках программы "Великое возвращение" на освобожденных землях уже живут, работают и получают образование свыше 50 тысяч человек", - отметил глава азербайджанского государства.
По его словам, одной из самых больших гуманитарных проблем, с которой сталкивается Азербайджан в постконфликтный период, является опасность, создаваемая минами.
"С ноября 2020 года по сегодняшний день в результате взрывов мин погибли или получили тяжелые ранения более 400 азербайджанских гражданских лиц и военнослужащих. Эта масштабная минная угроза препятствует безопасному возвращению переселенцев и реализации проектов по восстановлению", - сказал Алиев.
Рубен Варданян - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Экс-лидер карабахских армян выступил с ходатайством о допросе Пашиняна
16 сентября, 23:30
16 сентября, 23:30
 
В миреАзербайджанИльхам АлиевООН
 
 
