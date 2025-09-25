https://ria.ru/20250925/karabakh-2044444029.html
Более 50 тысяч человек проживают в Карабахе, заявил Алиев
в мире
азербайджан
ильхам алиев
оон
БАКУ, 25 сен – РИА Новости. Свыше 50 тысяч человек живут, работают и получают образование на территории Карабаха в настоящее время, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. "Мы восстанавливаем разрушенные до основания села и города. В рамках программы "Великое возвращение" на освобожденных землях уже живут, работают и получают образование свыше 50 тысяч человек", - отметил глава азербайджанского государства. По его словам, одной из самых больших гуманитарных проблем, с которой сталкивается Азербайджан в постконфликтный период, является опасность, создаваемая минами. "С ноября 2020 года по сегодняшний день в результате взрывов мин погибли или получили тяжелые ранения более 400 азербайджанских гражданских лиц и военнослужащих. Эта масштабная минная угроза препятствует безопасному возвращению переселенцев и реализации проектов по восстановлению", - сказал Алиев.
азербайджан
в мире, азербайджан, ильхам алиев, оон
В мире, Азербайджан, Ильхам Алиев, ООН
