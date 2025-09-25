Рейтинг@Mail.ru
В Московском зоопарке родились детеныши капибары - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
10:41 25.09.2025 (обновлено: 14:45 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/kapibara-2044222777.html
В Московском зоопарке родились детеныши капибары
В Московском зоопарке родились детеныши капибары - РИА Новости, 25.09.2025
В Московском зоопарке родились детеныши капибары
В Московском зоопарке появились на свет два детеныша капибары, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T10:41:00+03:00
2025-09-25T14:45:00+03:00
хорошие новости
московский зоопарк
светлана акулова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044222074_89:0:1511:800_1920x0_80_0_0_69abb21c1134787fb8d508198b544958.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Московском зоопарке появились на свет два детеныша капибары, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Восемнадцатого сентября у самки Малой родились малыши. Первый детеныш появился незадолго до закрытия зоопарка — этот момент можно было увидеть в онлайн-трансляции из вольера капибар. Пол малышей пока неизвестен — определить это удастся только через несколько месяцев. Роды прошли благополучно, помощь специалистов не потребовалась. Сейчас они наблюдают за состоянием детенышей", — говорится в публикации. На сегодняшний день семейство капибар в Московском зоопарке составляют Малая и Кузьма, дочки Скарлетт и Лапочка, малыш Нолик и двое новорожденных. Остальные детеныши переехали в другие зоопарки, когда подросли. "Это не просто пополнение в нашей большой семье, а свидетельство прекрасных условий содержания и кропотливого труда зоологов. Капибары олицетворяют собой спокойствие и дружелюбие", — отметила гендиректора зоопарка Светлана Акулова. Капибара, или водосвинка, — полуводное травоядное млекопитающее, обитающее в Центральной и Южной Америке. Считается самым крупным грызуном, длина его тела может достигать 1,3 метра.
https://ria.ru/20250919/zebra-2042984672.html
https://ria.ru/20250922/telenok-2043513290.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044222074_206:0:1273:800_1920x0_80_0_0_d7483b8d124db7f9701971b6432eea3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московский зоопарк, светлана акулова
Хорошие новости, Московский зоопарк, Светлана Акулова
В Московском зоопарке родились детеныши капибары

Два детеныша капибары появились на свет в Московском зоопарке

© Фото : пресс-служба Департамента культуры города МосквыДетеныш капибары в Московском зоопарке
Детеныш капибары в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Фото : пресс-служба Департамента культуры города Москвы
Детеныш капибары в Московском зоопарке
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Московском зоопарке появились на свет два детеныша капибары, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Восемнадцатого сентября у самки Малой родились малыши. Первый детеныш появился незадолго до закрытия зоопарка — этот момент можно было увидеть в онлайн-трансляции из вольера капибар. Пол малышей пока неизвестен — определить это удастся только через несколько месяцев. Роды прошли благополучно, помощь специалистов не потребовалась. Сейчас они наблюдают за состоянием детенышей", — говорится в публикации.
Малыш зебры Чапмана в заповеднике Аскания-Нова в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
В заповеднике "Аскания-Нова" родился детеныш зебры
19 сентября, 14:48
На сегодняшний день семейство капибар в Московском зоопарке составляют Малая и Кузьма, дочки Скарлетт и Лапочка, малыш Нолик и двое новорожденных. Остальные детеныши переехали в другие зоопарки, когда подросли.
"Это не просто пополнение в нашей большой семье, а свидетельство прекрасных условий содержания и кропотливого труда зоологов. Капибары олицетворяют собой спокойствие и дружелюбие", — отметила гендиректора зоопарка Светлана Акулова.
Капибара, или водосвинка, — полуводное травоядное млекопитающее, обитающее в Центральной и Южной Америке. Считается самым крупным грызуном, длина его тела может достигать 1,3 метра.
Теленок породы Хайленд родился в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
В вотчине Деда Мороза в Великом Устюге родился теленок шотландской породы
22 сентября, 13:30
 
Хорошие новостиМосковский зоопаркСветлана Акулова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала