В Московском зоопарке родились детеныши капибары
В Московском зоопарке родились детеныши капибары - РИА Новости, 25.09.2025
В Московском зоопарке родились детеныши капибары
25.09.2025
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Московском зоопарке появились на свет два детеныша капибары, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Восемнадцатого сентября у самки Малой родились малыши. Первый детеныш появился незадолго до закрытия зоопарка — этот момент можно было увидеть в онлайн-трансляции из вольера капибар. Пол малышей пока неизвестен — определить это удастся только через несколько месяцев. Роды прошли благополучно, помощь специалистов не потребовалась. Сейчас они наблюдают за состоянием детенышей", — говорится в публикации. На сегодняшний день семейство капибар в Московском зоопарке составляют Малая и Кузьма, дочки Скарлетт и Лапочка, малыш Нолик и двое новорожденных. Остальные детеныши переехали в другие зоопарки, когда подросли. "Это не просто пополнение в нашей большой семье, а свидетельство прекрасных условий содержания и кропотливого труда зоологов. Капибары олицетворяют собой спокойствие и дружелюбие", — отметила гендиректора зоопарка Светлана Акулова. Капибара, или водосвинка, — полуводное травоядное млекопитающее, обитающее в Центральной и Южной Америке. Считается самым крупным грызуном, длина его тела может достигать 1,3 метра.
