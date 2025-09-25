Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала электоральную кампанию в Молдавии антидемократической - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:22 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/kampaniya-2044386155.html
Захарова назвала электоральную кампанию в Молдавии антидемократической
Захарова назвала электоральную кампанию в Молдавии антидемократической - РИА Новости, 25.09.2025
Захарова назвала электоральную кампанию в Молдавии антидемократической
Электоральная кампания в Молдавии стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T18:22:00+03:00
2025-09-25T18:22:00+03:00
в мире
россия
молдавия
северная америка
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Электоральная кампания в Молдавии стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Двадцать восьмого сентября состоятся выборы в парламент Республики Молдова. Предшествовавшая им электоральная кампания, по оценкам самих молдаван, стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики", - заявила Захарова, текст ее комментария опубликован на сайте МИД РФ. Она обратила внимание на то, что в ходе кампании применяется селективный подход в отношении избирателей за рубежом. "Если в Северной Америке и Западной Европе для них открывается 280 участков и разрешено голосование по почте, то для многотысячной диаспоры в России участков будет всего два (на них смогут проголосовать только 10 тысяч человек). Для жителей Приднестровья их будет 12", - отметила Захарова.
https://ria.ru/20250925/moldaviya-2044382523.html
россия
молдавия
северная америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d566731a850b59690469b57fc9006c2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, молдавия, северная америка, мария захарова
В мире, Россия, Молдавия, Северная Америка, Мария Захарова
Захарова назвала электоральную кампанию в Молдавии антидемократической

Захарова: избирательная кампания в Молдавии стала самой антидемократической

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Электоральная кампания в Молдавии стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Двадцать восьмого сентября состоятся выборы в парламент Республики Молдова. Предшествовавшая им электоральная кампания, по оценкам самих молдаван, стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики", - заявила Захарова, текст ее комментария опубликован на сайте МИД РФ.
Она обратила внимание на то, что в ходе кампании применяется селективный подход в отношении избирателей за рубежом.
"Если в Северной Америке и Западной Европе для них открывается 280 участков и разрешено голосование по почте, то для многотысячной диаспоры в России участков будет всего два (на них смогут проголосовать только 10 тысяч человек). Для жителей Приднестровья их будет 12", - отметила Захарова.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Москва надеется на объективные результаты выборов в Молдавии, сообщил МИД
Вчера, 18:13
 
В миреРоссияМолдавияСеверная АмерикаМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала