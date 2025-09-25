https://ria.ru/20250925/kampaniya-2044386155.html
Захарова назвала электоральную кампанию в Молдавии антидемократической
Захарова назвала электоральную кампанию в Молдавии антидемократической - РИА Новости, 25.09.2025
Захарова назвала электоральную кампанию в Молдавии антидемократической
Электоральная кампания в Молдавии стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Электоральная кампания в Молдавии стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Двадцать восьмого сентября состоятся выборы в парламент Республики Молдова. Предшествовавшая им электоральная кампания, по оценкам самих молдаван, стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики", - заявила Захарова, текст ее комментария опубликован на сайте МИД РФ. Она обратила внимание на то, что в ходе кампании применяется селективный подход в отношении избирателей за рубежом. "Если в Северной Америке и Западной Европе для них открывается 280 участков и разрешено голосование по почте, то для многотысячной диаспоры в России участков будет всего два (на них смогут проголосовать только 10 тысяч человек). Для жителей Приднестровья их будет 12", - отметила Захарова.
