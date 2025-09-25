https://ria.ru/20250925/kamchatka-2044232185.html

На Камчатке перенесли отключение интернета на более поздний срок

П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 сен – РИА Новости. Отключение интернета, связанное с плановыми работами по ремонту подводной волоконно-оптической линии связи в Усть-Большерецком районе Камчатки, перенесены с 25-29 сентября на более поздний срок из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил РИА Новости Николай Киселев, врио заместителя председателя правительства – министра цифрового развития Камчатского края. "По итогам сегодняшнего дня принято решение не проводить работы на подводной ВОЛС сейчас. Это связано с тем, что приезжие специалисты на мысе Левашова, наблюдая за обстановкой, отмечают до сих пор довольно высокую волну в Охотском море – её высота превышает метр", – пояснил Киселев. Как уточнил глава минцифры региона, резервный период для проведения работ запланирован с 30 сентября по 5 октября. "Точный прогноз для проведения таких работ определяется максимум за сутки; во многом всё будет зависеть от волнения моря", – добавил Киселев. Он подчеркнул, что работы будут проводиться только при благоприятных погодных условиях. "Сварка кабеля в условиях моря – работа очень сложная, и она должна быть проведена качественно", – отметил министр. Правительство края заверило, что отключений интернета в период с 25 по 29 сентября на Камчатке не ожидается. Специалисты "Ростелекома" продолжают ежедневно мониторить метеообстановку в Охотском море. Плановые работы по укреплению береговой инфраструктуры подводной волоконно-оптической линии связи "Сахалин-Камчатка" должны были начаться на полуострове 25 сентября. Власти предупредили о временном отключении проводного и мобильного интернета на 48 часов.

