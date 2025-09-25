https://ria.ru/20250925/kamchatka-2044180352.html
Женщина, на которую в Петропавловске-Камчатском напал медведь, умерла
Женщина, на которую в Петропавловске-Камчатском напал медведь, умерла - РИА Новости, 25.09.2025
Женщина, на которую в Петропавловске-Камчатском напал медведь, умерла
В Петропавловске-Камчатском умерла женщина, на которую напал медведь, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Камчатского края. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T04:50:00+03:00
2025-09-25T04:50:00+03:00
2025-09-25T07:42:00+03:00
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044189171_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dc99e5151296ebc3691e151481d200bc.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 сен — РИА Новости. В Петропавловске-Камчатском умерла женщина, на которую напал медведь, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Камчатского края. "Женщину, на которую напал медведь утром 25 сентября, спасти не удалось. Она получила травмы, несовместимые с жизнью", — рассказали в ведомстве.Минздрав выразил соболезнования родным и близким погибшей.Хищник атаковал женщину утром в четверг на территории школы №3 в Петропавловске-Камчатском, где она гуляла. Пострадавшую со скальпированными ранами и поврежденной кистью госпитализировали в реанимацию краевой больницы. Медведя ликвидировали.Помощь медиков потребовалась и ученику шестого класса той же школы. По информации ведомства, увидев хищника, мальчик побежал, упал и получил ссадины, ему оказали медицинскую помощь. Ранее в тот же день зверь напал на мужчину на улице Озерной. Как показано на видео в соцсетях, медведь попытался атаковать мужчину на парковке, но тот успел запрыгнуть в машину. Животное набросилось на автомобиль, пытаясь достать человека, но затем отвлеклось на другую машину и скрылось
петропавловск-камчатский
камчатский край
Медведь в Петропавловске-Камчатском
