В Калуге вынесли приговор местным жителям, поджигавшим вышки сотовой связи

В Калуге вынесли приговор местным жителям, поджигавшим вышки сотовой связи

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Трое жителей Калужской области осуждены за теракт, а один из них еще и за госизмену после поджогов вышек сотовой связи в Калуге по заданию украинских спецслужб, сообщило УФСБ по региону. "Установлено, что фигуранты Куденков Р.М., Валиулин Р.Р. и Максимов С.Д. посредством сети интернет поддерживали связь с представителями украинских спецслужб и осуществили в их интересах поджоги вышек сотовой связи", - говорится в сообщении. Уточняется, что все трое стали фигурантами уголовного дела по статье УК РФ "Террористический акт", а в отношении Куденкова дополнительно возбуждено и расследовано уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена"). "Решением 2-го Западного окружного суда обвиняемые признаны виновными в совершении указанных преступлений. Куденков Р.М... приговорен к 21 году лишения свободы. Валиулин Р.Р. и Максимов С.Д… приговорены к 5 годам 6 месяцам и 4 годам 6 месяцам лишения свободы соответственно. Приговор вступил в законную силу", - информирует УФСБ. На предоставленном ведомством видео молодой человек, приговоренный к 21 году лишения свободы, признается, что "поджигал вышки сотовой связи за деньги". "Никому не советую это совершать. Прошу меня простить, особенно извиняюсь перед Родиной", - сказал молодой человек, рыдая.

