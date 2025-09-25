https://ria.ru/20250925/kaluga-2044301398.html
В Калуге вынесли приговор местным жителям, поджигавшим вышки сотовой связи
В Калуге вынесли приговор местным жителям, поджигавшим вышки сотовой связи - РИА Новости, 25.09.2025
В Калуге вынесли приговор местным жителям, поджигавшим вышки сотовой связи
Трое жителей Калужской области осуждены за теракт, а один из них еще и за госизмену после поджогов вышек сотовой связи в Калуге по заданию украинских спецслужб, РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T14:55:00+03:00
2025-09-25T14:55:00+03:00
2025-09-25T14:55:00+03:00
происшествия
россия
калужская область
калуга
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Трое жителей Калужской области осуждены за теракт, а один из них еще и за госизмену после поджогов вышек сотовой связи в Калуге по заданию украинских спецслужб, сообщило УФСБ по региону. "Установлено, что фигуранты Куденков Р.М., Валиулин Р.Р. и Максимов С.Д. посредством сети интернет поддерживали связь с представителями украинских спецслужб и осуществили в их интересах поджоги вышек сотовой связи", - говорится в сообщении. Уточняется, что все трое стали фигурантами уголовного дела по статье УК РФ "Террористический акт", а в отношении Куденкова дополнительно возбуждено и расследовано уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена"). "Решением 2-го Западного окружного суда обвиняемые признаны виновными в совершении указанных преступлений. Куденков Р.М... приговорен к 21 году лишения свободы. Валиулин Р.Р. и Максимов С.Д… приговорены к 5 годам 6 месяцам и 4 годам 6 месяцам лишения свободы соответственно. Приговор вступил в законную силу", - информирует УФСБ. На предоставленном ведомством видео молодой человек, приговоренный к 21 году лишения свободы, признается, что "поджигал вышки сотовой связи за деньги". "Никому не советую это совершать. Прошу меня простить, особенно извиняюсь перед Родиной", - сказал молодой человек, рыдая.
https://ria.ru/20250922/muzhchina-2043524159.html
https://ria.ru/20250125/adygeya-1995494737.html
россия
калужская область
калуга
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, калужская область, калуга, украина
Происшествия, Россия, Калужская область, Калуга, Украина
В Калуге вынесли приговор местным жителям, поджигавшим вышки сотовой связи
Трёх жителей Калужской области осудили за теракт и госизмену после поджога вышек
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Трое жителей Калужской области осуждены за теракт, а один из них еще и за госизмену после поджогов вышек сотовой связи в Калуге по заданию украинских спецслужб, сообщило УФСБ по региону.
"Установлено, что фигуранты Куденков Р.М., Валиулин Р.Р. и Максимов С.Д. посредством сети интернет поддерживали связь с представителями украинских спецслужб и осуществили в их интересах поджоги вышек сотовой связи", - говорится в сообщении.
Уточняется, что все трое стали фигурантами уголовного дела по статье УК РФ
"Террористический акт", а в отношении Куденкова дополнительно возбуждено и расследовано уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена").
"Решением 2-го Западного окружного суда обвиняемые признаны виновными в совершении указанных преступлений. Куденков Р.М... приговорен к 21 году лишения свободы. Валиулин Р.Р. и Максимов С.Д… приговорены к 5 годам 6 месяцам и 4 годам 6 месяцам лишения свободы соответственно. Приговор вступил в законную силу", - информирует УФСБ.
На предоставленном ведомством видео молодой человек, приговоренный к 21 году лишения свободы, признается, что "поджигал вышки сотовой связи за деньги".
"Никому не советую это совершать. Прошу меня простить, особенно извиняюсь перед Родиной", - сказал молодой человек, рыдая.