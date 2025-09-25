Рейтинг@Mail.ru
Каллас выступала на заседании глав МИД G20 в отсутствии представителя США - РИА Новости, 25.09.2025
19:50 25.09.2025 (обновлено: 19:57 25.09.2025)
Каллас выступала на заседании глав МИД G20 в отсутствии представителя США
в мире
сша
канада
вашингтон (штат)
кайя каллас
анита ананд
большая двадцатка
генеральная ассамблея оон
ООН, 25 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Министр иностранных дел Канады Анита Ананд и глава евродипломатии Кая Каллас были вынуждены выступать на заседании глав МИД G20 в отсутствии представителя США, передает корреспондент РИА Новости с площадки мероприятия. Вашингтон на встрече "Большой двадцатки" представляла заместитель государственного секретаря США по политическим отношениям Эллисон Хукер. Однако ее кресло пустовало в момент выступления Ананд и Каллас. Хукер покинула зал на площадке Генассамблеи ООН до начала их выступлений. В отличие от представительницы США, которая не стала упоминать конфликт на Украине в своей речи, чиновницы из Канады и ЕС выступили с обвинениями в адрес России. Кроме того, как показал включенный таймер, Каллас почти на минуту превысила отведенное ей время, воспользовавшись мероприятиям, чтобы призвать членов G20 "увеличить давление на Россию".
в мире, сша, канада, вашингтон (штат), кайя каллас, анита ананд, большая двадцатка, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, США, Канада, Вашингтон (штат), Кайя Каллас, Анита Ананд, Большая двадцатка, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
ООН, 25 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Министр иностранных дел Канады Анита Ананд и глава евродипломатии Кая Каллас были вынуждены выступать на заседании глав МИД G20 в отсутствии представителя США, передает корреспондент РИА Новости с площадки мероприятия.
Вашингтон на встрече "Большой двадцатки" представляла заместитель государственного секретаря США по политическим отношениям Эллисон Хукер. Однако ее кресло пустовало в момент выступления Ананд и Каллас. Хукер покинула зал на площадке Генассамблеи ООН до начала их выступлений.
В отличие от представительницы США, которая не стала упоминать конфликт на Украине в своей речи, чиновницы из Канады и ЕС выступили с обвинениями в адрес России.
Кроме того, как показал включенный таймер, Каллас почти на минуту превысила отведенное ей время, воспользовавшись мероприятиям, чтобы призвать членов G20 "увеличить давление на Россию".
В миреСШАКанадаВашингтон (штат)Кайя КалласАнита АнандБольшая двадцаткаГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
