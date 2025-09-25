https://ria.ru/20250925/kallas-2044410166.html
Каллас выступала на заседании глав МИД G20 в отсутствии представителя США
ООН, 25 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Министр иностранных дел Канады Анита Ананд и глава евродипломатии Кая Каллас были вынуждены выступать на заседании глав МИД G20 в отсутствии представителя США, передает корреспондент РИА Новости с площадки мероприятия. Вашингтон на встрече "Большой двадцатки" представляла заместитель государственного секретаря США по политическим отношениям Эллисон Хукер. Однако ее кресло пустовало в момент выступления Ананд и Каллас. Хукер покинула зал на площадке Генассамблеи ООН до начала их выступлений. В отличие от представительницы США, которая не стала упоминать конфликт на Украине в своей речи, чиновницы из Канады и ЕС выступили с обвинениями в адрес России. Кроме того, как показал включенный таймер, Каллас почти на минуту превысила отведенное ей время, воспользовавшись мероприятиям, чтобы призвать членов G20 "увеличить давление на Россию".
