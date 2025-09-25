Рейтинг@Mail.ru
Израиль выделяет деньги на дезинформацию против БАПОР, заявили в агентстве - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:21 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/izrail-2044448296.html
Израиль выделяет деньги на дезинформацию против БАПОР, заявили в агентстве
Израиль выделяет деньги на дезинформацию против БАПОР, заявили в агентстве - РИА Новости, 25.09.2025
Израиль выделяет деньги на дезинформацию против БАПОР, заявили в агентстве
Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини заявил в интервью РИА Новости, РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T23:21:00+03:00
2025-09-25T23:21:00+03:00
в мире
израиль
палестина
сша
кир стармер
биньямин нетаньяху
оон
бапор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_6d9d5b80f055c793ea6107f2aa7ea811.jpg
ООН, 25 сен - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини заявил в интервью РИА Новости, что Израиль выделяет значительные бюджеты на дезинформацию против БАПОР ООН и государств, признающих Палестину. "Кампании (Израиля - ред.) по дезинформации продолжаются и теперь не только против БАПОР. Они нацелены и на другие организации, журналистов, государства, которые признают палестинское государство... Министерству иностранных дел (Израиля - ред.) были выделены значительные бюджетные средства на продолжение этих кампаний, в том числе с помощью коммерческих кампаний, отрицающих существование голода и зверств, совершенных в секторе Газа", - сказал он. Премьер Великобритании Кир Стармер 21 сентября объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. В воскресенье о признании Палестины заявили Франция, Бельгия и Люксембург. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США. Подобные шаги расцениваются Израилем в качестве односторонних действий, которые лишь отдаляют перспективу создания такого государства и являются "наградой за терроризм" после атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. Ранее премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что реакция Израиля на признание рядом западных стран палестинского государства последует после его возвращения с текущей сессии Генассамблеи ООН в конце сентября. Государство Палестина до этого признавали 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20250829/gaza-2038323349.html
https://ria.ru/20250925/golod-2044437447.html
израиль
палестина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_7ee047c20bc52a2d755134b3f914da68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, палестина, сша, кир стармер, биньямин нетаньяху, оон, бапор, хамас
В мире, Израиль, Палестина, США, Кир Стармер, Биньямин Нетаньяху, ООН, БАПОР, ХАМАС
Израиль выделяет деньги на дезинформацию против БАПОР, заявили в агентстве

Лаззарини: Израиль выделяет бюджетные средства на дезинформацию против БАПОР

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаг ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 25 сен - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини заявил в интервью РИА Новости, что Израиль выделяет значительные бюджеты на дезинформацию против БАПОР ООН и государств, признающих Палестину.
"Кампании (Израиля - ред.) по дезинформации продолжаются и теперь не только против БАПОР. Они нацелены и на другие организации, журналистов, государства, которые признают палестинское государство... Министерству иностранных дел (Израиля - ред.) были выделены значительные бюджетные средства на продолжение этих кампаний, в том числе с помощью коммерческих кампаний, отрицающих существование голода и зверств, совершенных в секторе Газа", - сказал он.
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Глава БАПОР назвал Газу кладбищем международного гуманитарного права
29 августа, 14:09
Премьер Великобритании Кир Стармер 21 сентября объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. В воскресенье о признании Палестины заявили Франция, Бельгия и Люксембург. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США. Подобные шаги расцениваются Израилем в качестве односторонних действий, которые лишь отдаляют перспективу создания такого государства и являются "наградой за терроризм" после атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года.
Ранее премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что реакция Израиля на признание рядом западных стран палестинского государства последует после его возвращения с текущей сессии Генассамблеи ООН в конце сентября.
Государство Палестина до этого признавали 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Жительницы Газы на улице, поврежденной в результате бомбардировки в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Голод в секторе Газа может охватит всю территорию, заявил глава БАПОР
Вчера, 21:40
 
В миреИзраильПалестинаСШАКир СтармерБиньямин НетаньяхуООНБАПОРХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала