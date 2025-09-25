Израиль выделяет деньги на дезинформацию против БАПОР, заявили в агентстве
Лаззарини: Израиль выделяет бюджетные средства на дезинформацию против БАПОР
Флаг ООН. Архивное фото
ООН, 25 сен - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини заявил в интервью РИА Новости, что Израиль выделяет значительные бюджеты на дезинформацию против БАПОР ООН и государств, признающих Палестину.
"Кампании (Израиля - ред.) по дезинформации продолжаются и теперь не только против БАПОР. Они нацелены и на другие организации, журналистов, государства, которые признают палестинское государство... Министерству иностранных дел (Израиля - ред.) были выделены значительные бюджетные средства на продолжение этих кампаний, в том числе с помощью коммерческих кампаний, отрицающих существование голода и зверств, совершенных в секторе Газа", - сказал он.
Премьер Великобритании Кир Стармер 21 сентября объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. В воскресенье о признании Палестины заявили Франция, Бельгия и Люксембург. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США. Подобные шаги расцениваются Израилем в качестве односторонних действий, которые лишь отдаляют перспективу создания такого государства и являются "наградой за терроризм" после атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года.
Ранее премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что реакция Израиля на признание рядом западных стран палестинского государства последует после его возвращения с текущей сессии Генассамблеи ООН в конце сентября.
Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.