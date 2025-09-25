Рейтинг@Mail.ru
В Саудовской Аравии назвали условие для восстановления отношений с Израилем
22:43 25.09.2025
В Саудовской Аравии назвали условие для восстановления отношений с Израилем
в мире
саудовская аравия
израиль
ООН, 25 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Нормализация отношений между Саудовской Аравией и Израилем невозможна без решения вопроса о палестинском государстве, заявил глава МИД королевства Фейсал ибн Фархан Аль Сауд. "Не может быть процесса нормализации между Королевством (Саудовская Аравия - ред.) и Израилем без палестинского государства", - сообщил журналистам министр иностранных дел, комментируя возможность нормализации отношений между двумя странами.
в мире, саудовская аравия, израиль
В мире, Саудовская Аравия, Израиль
В Саудовской Аравии назвали условие для восстановления отношений с Израилем

Аль Сауд: восстановление отношений с Израилем возможно при признании Палестины

Фейсал бен Фархан Аль Сауд
Фейсал бен Фархан Аль Сауд. Архивное фото
ООН, 25 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Нормализация отношений между Саудовской Аравией и Израилем невозможна без решения вопроса о палестинском государстве, заявил глава МИД королевства Фейсал ибн Фархан Аль Сауд.
"Не может быть процесса нормализации между Королевством (Саудовская Аравия - ред.) и Израилем без палестинского государства", - сообщил журналистам министр иностранных дел, комментируя возможность нормализации отношений между двумя странами.
Флаг Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Западные СМИ оценили сделку Саудовской Аравии и Пакистана
19 сентября, 09:50
 
