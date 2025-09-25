https://ria.ru/20250925/izrail-2044443728.html

В Саудовской Аравии назвали условие для восстановления отношений с Израилем

В Саудовской Аравии назвали условие для восстановления отношений с Израилем - РИА Новости, 25.09.2025

В Саудовской Аравии назвали условие для восстановления отношений с Израилем

Нормализация отношений между Саудовской Аравией и Израилем невозможна без решения вопроса о палестинском государстве, заявил глава МИД королевства Фейсал ибн... РИА Новости, 25.09.2025

ООН, 25 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Нормализация отношений между Саудовской Аравией и Израилем невозможна без решения вопроса о палестинском государстве, заявил глава МИД королевства Фейсал ибн Фархан Аль Сауд. "Не может быть процесса нормализации между Королевством (Саудовская Аравия - ред.) и Израилем без палестинского государства", - сообщил журналистам министр иностранных дел, комментируя возможность нормализации отношений между двумя странами.

