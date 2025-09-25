https://ria.ru/20250925/izrail-2044443728.html
В Саудовской Аравии назвали условие для восстановления отношений с Израилем
В Саудовской Аравии назвали условие для восстановления отношений с Израилем - РИА Новости, 25.09.2025
В Саудовской Аравии назвали условие для восстановления отношений с Израилем
Нормализация отношений между Саудовской Аравией и Израилем невозможна без решения вопроса о палестинском государстве, заявил глава МИД королевства Фейсал ибн... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T22:43:00+03:00
2025-09-25T22:43:00+03:00
2025-09-25T22:43:00+03:00
в мире
саудовская аравия
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856791721_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_858c83ccf7fb89125522e74b796ef952.jpg
ООН, 25 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Нормализация отношений между Саудовской Аравией и Израилем невозможна без решения вопроса о палестинском государстве, заявил глава МИД королевства Фейсал ибн Фархан Аль Сауд. "Не может быть процесса нормализации между Королевством (Саудовская Аравия - ред.) и Израилем без палестинского государства", - сообщил журналистам министр иностранных дел, комментируя возможность нормализации отношений между двумя странами.
https://ria.ru/20250919/sdelka-2042902553.html
саудовская аравия
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856791721_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_04bacf63f26fc590a7d3819881addc13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, саудовская аравия, израиль
В мире, Саудовская Аравия, Израиль
В Саудовской Аравии назвали условие для восстановления отношений с Израилем
Аль Сауд: восстановление отношений с Израилем возможно при признании Палестины