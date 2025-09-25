https://ria.ru/20250925/izrail-2044341291.html

Глава Палестины осудил действия Израиля в секторе Газа

Действия Израиля в секторе Газа представляют собой преступление против человечности, заявил президент Палестины Махмуд Аббас. РИА Новости, 25.09.2025

КАИР, 25 сен - РИА Новости. Действия Израиля в секторе Газа представляют собой преступление против человечности, заявил президент Палестины Махмуд Аббас."То, что творит Израиль в секторе Газа, это не только агрессия, но геноцид и преступление против человечности", - сказал Аббас в ходе выступления в формате видеоконференции на Генассамблее ООН.Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой разрешила главе Палестинской администрации Махмуду Аббасу обратиться к ГА по видео. Госдеп США в августе сообщил, что ведомство в преддверии сессии ГА ООН отзывает визы или отказывает в них представителям Палестины, в том числе Аббасу.

