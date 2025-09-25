Рейтинг@Mail.ru
Глава Палестины осудил действия Израиля в секторе Газа
16:45 25.09.2025
Глава Палестины осудил действия Израиля в секторе Газа
КАИР, 25 сен - РИА Новости. Действия Израиля в секторе Газа представляют собой преступление против человечности, заявил президент Палестины Махмуд Аббас."То, что творит Израиль в секторе Газа, это не только агрессия, но геноцид и преступление против человечности", - сказал Аббас в ходе выступления в формате видеоконференции на Генассамблее ООН.Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой разрешила главе Палестинской администрации Махмуду Аббасу обратиться к ГА по видео. Госдеп США в августе сообщил, что ведомство в преддверии сессии ГА ООН отзывает визы или отказывает в них представителям Палестины, в том числе Аббасу.
Израильские танки недалеко от границы с сектором Газа
Израильские танки недалеко от границы с сектором Газа. Архивное фото
КАИР, 25 сен - РИА Новости. Действия Израиля в секторе Газа представляют собой преступление против человечности, заявил президент Палестины Махмуд Аббас.
"То, что творит Израиль в секторе Газа, это не только агрессия, но геноцид и преступление против человечности", - сказал Аббас в ходе выступления в формате видеоконференции на Генассамблее ООН.
Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой разрешила главе Палестинской администрации Махмуду Аббасу обратиться к ГА по видео. Госдеп США в августе сообщил, что ведомство в преддверии сессии ГА ООН отзывает визы или отказывает в них представителям Палестины, в том числе Аббасу.
Эрдоган назвал геноцидом действия Израиля в Газе
23 сентября, 21:47
Эрдоган назвал геноцидом действия Израиля в Газе
23 сентября, 21:47
 
Израиль, В мире, Махмуд Аббас, Палестина, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Израильское наступление на город Газа
 
 
