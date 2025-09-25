Рейтинг@Mail.ru
Яковенко прокомментировал радикализацию политики Израиля - РИА Новости, 25.09.2025
08:47 25.09.2025 (обновлено: 14:16 25.09.2025)
Яковенко прокомментировал радикализацию политики Израиля
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Радикализация политики Израиля как следствие радикализации израильского общества разрушительна для самой страны, заявил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко. "Радикализация региональной политики Израиля под началом Биньямина Нетаньяху отражает радикализацию самого израильского общества, и это надо признать, так как происходящее - всерьез и надолго, притом что проводимый курс саморазрушителен для еврейского государства", - сказал Яковенко. Он напомнил, что еврейское государство создавалось как светский и даже социалистический проект, но теперь мутировало в сторону религиозного экстремизма выходцев из неевропейских регионов, составляющих большую часть населения.
в мире, израиль, россия, александр яковенко, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Россия, Александр Яковенко, Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Флаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Флаг Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Радикализация политики Израиля как следствие радикализации израильского общества разрушительна для самой страны, заявил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко.
"Радикализация региональной политики Израиля под началом Биньямина Нетаньяху отражает радикализацию самого израильского общества, и это надо признать, так как происходящее - всерьез и надолго, притом что проводимый курс саморазрушителен для еврейского государства", - сказал Яковенко.
Он напомнил, что еврейское государство создавалось как светский и даже социалистический проект, но теперь мутировало в сторону религиозного экстремизма выходцев из неевропейских регионов, составляющих большую часть населения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
"Большая стратегия" Нетаньяху и новый порядок на Ближнем Востоке
В миреИзраильРоссияАлександр ЯковенкоБиньямин Нетаньяху
 
 
