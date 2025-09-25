https://ria.ru/20250925/izrail-2044195058.html
Яковенко прокомментировал радикализацию политики Израиля
Яковенко прокомментировал радикализацию политики Израиля - РИА Новости, 25.09.2025
Яковенко прокомментировал радикализацию политики Израиля
Радикализация политики Израиля как следствие радикализации израильского общества разрушительна для самой страны, заявил РИА Новости заместитель генерального... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T08:47:00+03:00
2025-09-25T08:47:00+03:00
2025-09-25T14:16:00+03:00
в мире
израиль
россия
александр яковенко
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880768344_0:164:3062:1886_1920x0_80_0_0_cda9eb443bc2a488d4e48b35f515c1ca.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Радикализация политики Израиля как следствие радикализации израильского общества разрушительна для самой страны, заявил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко. "Радикализация региональной политики Израиля под началом Биньямина Нетаньяху отражает радикализацию самого израильского общества, и это надо признать, так как происходящее - всерьез и надолго, притом что проводимый курс саморазрушителен для еврейского государства", - сказал Яковенко. Он напомнил, что еврейское государство создавалось как светский и даже социалистический проект, но теперь мутировало в сторону религиозного экстремизма выходцев из неевропейских регионов, составляющих большую часть населения.
https://ria.ru/20250925/netanyakhu-2044017508.html
израиль
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880768344_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_bf062308a6820419e6c3da0d7716585d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, россия, александр яковенко, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Россия, Александр Яковенко, Биньямин Нетаньяху
Яковенко прокомментировал радикализацию политики Израиля
Яковенко: радикализация политики Израиля разрушительна для страны