Яковенко прокомментировал радикализацию политики Израиля

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Радикализация политики Израиля как следствие радикализации израильского общества разрушительна для самой страны, заявил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко. "Радикализация региональной политики Израиля под началом Биньямина Нетаньяху отражает радикализацию самого израильского общества, и это надо признать, так как происходящее - всерьез и надолго, притом что проводимый курс саморазрушителен для еврейского государства", - сказал Яковенко. Он напомнил, что еврейское государство создавалось как светский и даже социалистический проект, но теперь мутировало в сторону религиозного экстремизма выходцев из неевропейских регионов, составляющих большую часть населения.

