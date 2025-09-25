Рейтинг@Mail.ru
МИД Израиля раскритиковал значок на пиджаке президента Палестины - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:15 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/izrail-2044181696.html
МИД Израиля раскритиковал значок на пиджаке президента Палестины
МИД Израиля раскритиковал значок на пиджаке президента Палестины - РИА Новости, 25.09.2025
МИД Израиля раскритиковал значок на пиджаке президента Палестины
МИД Израиля раскритиковал внешний вид президента Палестины Махмуда Аббаса в ходе его выступления на конференции ООН за значок в форме ключа на лацкане его... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T05:15:00+03:00
2025-09-25T05:15:00+03:00
в мире
израиль
палестина
махмуд аббас
оон
организация освобождения палестины
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043689882_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_b68379b27a0e863802ac5dc10ca78c45.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. МИД Израиля раскритиковал внешний вид президента Палестины Махмуда Аббаса в ходе его выступления на конференции ООН за значок в форме ключа на лацкане его пиджака, отсылающий к войне за независимость Израиля и массовому исходу палестинцев в 1948 году, увидев в нем якобы намек на желание уничтожить Израиль. Аббас 22 сентября выступил в режиме видеоконференции во время второго раунда конференции по палестинско-израильскому урегулированию, проходящей на полях высокой недели ГА ООН. В ходе выступления Аббас призвал к окончанию палестинско-израильского конфликта во имя прочного мира и добрососедства двух государств. Ключ, значок в виде которого находился на пиджаке Аббаса во время выступления, традиционно отсылает к массовому исходу палестинцев с обжитой ими земли в ходе войны за независимость Израиля в 1948 году, а также желанию народа вернуться на эту землю. "Во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН у него был значок "ключ" – безошибочный символ его цели стереть Израиль с лица земли... Ключ Аббаса - старый план Организации освобождения Палестины: два государства для одного палестинского народа и уничтожение еврейского государства. Этого не произойдет", - говорится публикации МИД Израиля на странице в соцсети X. Израильский МИД заявил, что Аббас якобы "хочет устроить свой собственный потоп", вернув на израильские земли миллионы потомков покинувших его в 1948 году арабов, чтобы уничтожить еврейское государство. МИД Израиля добавил, что в годы войны за независимость изгнанных из арабских государств евреев было численно больше, чем покинувших дом палестинских арабов. Израильский МИД также заявил, что принявшим палестинцев арабским государствам "давно пора" предоставить их потомкам гражданство. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 65 тысяч, большинство среди которых - мирные жители.
https://ria.ru/20250923/nebenzja-2043861261.html
https://ria.ru/20250922/palestina-2043630497.html
https://ria.ru/20250925/konflikt-1915630213.html
израиль
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043689882_0:0:2225:1669_1920x0_80_0_0_718ec0b30eb459c5705585140f1c8e50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, палестина, махмуд аббас, оон, организация освобождения палестины, хамас
В мире, Израиль, Палестина, Махмуд Аббас, ООН, Организация освобождения Палестины, ХАМАС
МИД Израиля раскритиковал значок на пиджаке президента Палестины

МИД Израиля увидел намек на планы уничтожить страну в значке на пиджаке Аббаса

© AP Photo / Yuki IwamuraПрезидент Палестинской автономии Махмуд Аббас выступает по видеосвязи на заседании Генеральной Ассамблеи ООН
Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас выступает по видеосвязи на заседании Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас выступает по видеосвязи на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. МИД Израиля раскритиковал внешний вид президента Палестины Махмуда Аббаса в ходе его выступления на конференции ООН за значок в форме ключа на лацкане его пиджака, отсылающий к войне за независимость Израиля и массовому исходу палестинцев в 1948 году, увидев в нем якобы намек на желание уничтожить Израиль.
Аббас 22 сентября выступил в режиме видеоконференции во время второго раунда конференции по палестинско-израильскому урегулированию, проходящей на полях высокой недели ГА ООН. В ходе выступления Аббас призвал к окончанию палестинско-израильского конфликта во имя прочного мира и добрососедства двух государств. Ключ, значок в виде которого находился на пиджаке Аббаса во время выступления, традиционно отсылает к массовому исходу палестинцев с обжитой ими земли в ходе войны за независимость Израиля в 1948 году, а также желанию народа вернуться на эту землю.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Небензя прокомментировал военные действия Израиля в отношении Палестины
23 сентября, 22:26
"Во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН у него был значок "ключ" – безошибочный символ его цели стереть Израиль с лица земли... Ключ Аббаса - старый план Организации освобождения Палестины: два государства для одного палестинского народа и уничтожение еврейского государства. Этого не произойдет", - говорится публикации МИД Израиля на странице в соцсети X.
Израильский МИД заявил, что Аббас якобы "хочет устроить свой собственный потоп", вернув на израильские земли миллионы потомков покинувших его в 1948 году арабов, чтобы уничтожить еврейское государство.
МИД Израиля добавил, что в годы войны за независимость изгнанных из арабских государств евреев было численно больше, чем покинувших дом палестинских арабов. Израильский МИД также заявил, что принявшим палестинцев арабским государствам "давно пора" предоставить их потомкам гражданство.
Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас выступает по видеосвязи на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. 23 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Будущее народов Палестины и Израиля кроется в мире, заявил Аббас
22 сентября, 23:32
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 65 тысяч, большинство среди которых - мирные жители.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильПалестинаМахмуд АббасООНОрганизация освобождения ПалестиныХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала