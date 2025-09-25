https://ria.ru/20250925/izrail-2044181696.html

МИД Израиля раскритиковал значок на пиджаке президента Палестины

2025-09-25T05:15:00+03:00

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. МИД Израиля раскритиковал внешний вид президента Палестины Махмуда Аббаса в ходе его выступления на конференции ООН за значок в форме ключа на лацкане его пиджака, отсылающий к войне за независимость Израиля и массовому исходу палестинцев в 1948 году, увидев в нем якобы намек на желание уничтожить Израиль. Аббас 22 сентября выступил в режиме видеоконференции во время второго раунда конференции по палестинско-израильскому урегулированию, проходящей на полях высокой недели ГА ООН. В ходе выступления Аббас призвал к окончанию палестинско-израильского конфликта во имя прочного мира и добрососедства двух государств. Ключ, значок в виде которого находился на пиджаке Аббаса во время выступления, традиционно отсылает к массовому исходу палестинцев с обжитой ими земли в ходе войны за независимость Израиля в 1948 году, а также желанию народа вернуться на эту землю. "Во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН у него был значок "ключ" – безошибочный символ его цели стереть Израиль с лица земли... Ключ Аббаса - старый план Организации освобождения Палестины: два государства для одного палестинского народа и уничтожение еврейского государства. Этого не произойдет", - говорится публикации МИД Израиля на странице в соцсети X. Израильский МИД заявил, что Аббас якобы "хочет устроить свой собственный потоп", вернув на израильские земли миллионы потомков покинувших его в 1948 году арабов, чтобы уничтожить еврейское государство. МИД Израиля добавил, что в годы войны за независимость изгнанных из арабских государств евреев было численно больше, чем покинувших дом палестинских арабов. Израильский МИД также заявил, что принявшим палестинцев арабским государствам "давно пора" предоставить их потомкам гражданство. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 65 тысяч, большинство среди которых - мирные жители.

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Дарья Буймова

